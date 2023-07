Turyści przebywający teraz we Włoszech i Chorwacji powinni mieć się na baczności. Nawałnice, które nawiedziły Lombardię, można uznać za najsilniejsze od dekad. W Chorwacji ogłoszono czerwony alert – burze będą naprawdę gwałtowne i niebezpieczne.

Chorwacja i Włochy z niebezpieczną pogodą. Czerwony alert i ofiary Fot. Luca Bruno/Associated Press/East News/WXCHARTS

Pogoda we Włoszech – ofiary śmiertelne

Szef władz regionu Lombardii Attilio Fontana po burzach, które przetoczyły się przez Włochy, napisał w oświadczeniu: "Nawałnice, jakie nawiedziły Lombardię w nocy, można uznać za najsilniejsze od dekad". Co więcej, zgłosił do rządu wniosek o ogłoszenie stanu kryzysowego. Według niego straty w miastach i w gospodarstwach rolnych z powodu burz i gradobicia wynoszą nawet setki milionów euro. Gwałtowne burze przeszły w poniedziałek i w nocy z poniedziałku na wtorek przez północną część Włoch. W prowincjach Monza i Brescia położonych w Lombardii zginęły co najmniej dwie osoby, jedną z nich była 16-latka. Dziewczyna przebywała w obozie skautów koło Brescii na północy Włoch, była w namiocie, na który runęło drzewo – poinformowały włoskie media.

Wcześniej podano informacje, zgodnie z którymi we wtorek pogoda będzie bardzo niestabilna, a w większości kraju wystąpią przelotne opady deszczu i burze. W Mediolanie wiatr wyrywał drzewa z korzeniami. – To była noc wielkiego strachu [...] Prawdziwa apokalipsa, koszmar – mówili mieszkańcy.

Poza tym kilka osób zostało rannych, gdy na ich samochody przewróciły się drzewa w czasie gwałtownych nawałnic w kilku regionach. Obóz skautów, gdzie zginęła 16-latka, został ewakuowany przez straż pożarną. Opady deszczu były tak duże, że doprowadziły do lokalnych podtopień. Wiatr wiejący z prędkością ponad 100 kilometrów na godzinę przewracał drzewa na samochody i domy. Gwałtowna aura spowodowała paraliż komunikacyjny. Władze i straż pożarna podkreślają, że sytuacja w metropolii jest bardzo poważna.

Chorwacja – czerwone alerty przed burzami i śmierć 4 osób

Chorwacki Państwowy Urząd Meteorologii ostrzega, że gwałtowna aura zmierza do Chorwacji. Wydano czerwone alarmy przed silnymi burzami w regionie Zagrzebiu oraz burzami i towarzyszącym im gradobiciu w okolicy Osijeka. Turyści, którzy teraz przebywają w Chorwacji, powinni mieć się na baczności.

Przedstawicielka ministerstwa gospodarki i zrównoważonego rozwoju Dunja Mazzocco Drvar ostrzegła, że we wtorek mieszkańcy i turyści mogą się spodziewać kolejnego, bardzo burzowego dnia.– Należy śledzić prognozy i ostrzeżenia oraz stale mieć się na baczności, biorąc pod uwagę, że burze będą pojawiać się prawie przez cały dzień w różnych częściach Chorwacji – podkreśliła. Meteorolodzy wskazują, że region czekają jeszcze silne wiatry i gradobicia. Podczas burzy, która nawiedziła Chorwację w zeszłym tygodniu, zginęły cztery osoby, a setki zostało rannych. Zniszczeniu uległo też wiele budynków i słupów elektrycznych.