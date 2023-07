Wakacyjna Europa płonie. Dzięki tej mapie sprawdzisz, gdzie są teraz pożary

Od kilkunastu dni w Europie szaleją pożary, które są powodem licznych ewakuacji oraz odwoływanych przez biura podróży wczasów. Gdzie w tej chwili są pożary, a gdzie jest bezpiecznie? Ta mapa pozwoli ci na szybkie zorientowanie się w sytuacji.

fot. unsplash.com / Matt Howard

W ostatnich tygodniach Europa zmaga się z tragicznymi pożarami, które wzbudzają ogromne obawy zarówno wśród mieszkańców objętych ogniem terenów, jak i turystów planujących swoje wakacje. Wiele regionów na kontynencie mierzy się w tej chwili z ekstremalnymi warunkami pogodowymi i upałami, które tylko sprzyjają rozprzestrzenianiu się ognia. Aktualne pożary w Europie nie tylko niszczą unikalne ekosystemy, ale także zagrażają ludziom i powodują liczne materialne straty.

Płonie już nie tylko Rodos i Kreta w Grecji. Problem dotknął również chorwackiego Dubrownika, hiszpańskiej Gran Canarii, czy włoskiej Sycylii. A to może być dopiero początek tragedii, ponieważ fala upałów już niebawem ma do nas powrócić.

Jak wygląda sytuacja w poszczególnych krajach, opisujemy poniżej. Interaktywną mapę, która na bieżąco aktualizuje stan pożarów w objętych katastrofą regionach, znajdziesz na końcu artykułu.

Pożary w Grecji

Jak informuje grecki rząd, dziś (26 lipca) ze względu na warunki pogodowe, sytuacja może stać się jeszcze bardziej niebezpieczna. Na wyspie Eubea podczas akcji gaszenia zginęło 2 strażaków, z kolei na Krecie ogłoszono najwyższy stopień zagrożenia. Również na wyspie Korfu nie udało opanować się pożarów lasów i rozprzestrzeniły się ona do jej zamieszkanej części. Władze nakazały tam ewakuację miastom Kalamaki, Asraos, Syki i Imerolii.

Front ognia już dawno wymknął się spod kontroli i zmierza w kierunku morza, na wschód w kierunku Imerolii i Syki oraz na zachód w kierunku Apraos. W Syki i Imerolii płomienie są blisko domów, gdzie roślinność jest gęsta. Giorgos Machimaris burmistrz Korfu w Grecji

Od początku trwania pożarów ze swoich domów oraz z ośrodków wypoczynkowych ewakuowano już niemalże 30 000 osób. Eksperci mówią wprost, że taka skala pożarów musiała powstać w wyniku czynnika ludzkiego. Na Rodos trwają poszukiwania sprawcy tragedii, którą jest obecny stan.

Pożary w Chorwacji

We wtorek wieczorem pożary pojawiły się również w pobliżu chorwackiego Dubrownika. Jak informują lokalne media, problem dotyczy około 12 kilometrów.

Strażacy gaszą ogień z poziomu ziemii, ponieważ ze względu na silny wiatr akcja gaszenia z powietrza musiała zostać przerwana.

Pożary we Włoszech

Nieciekawą sytuację zastajemy też we Włoszech, gdzie od kilku dni płonie Sycylia. Od samej tylko niedzieli ugaszono już 650 pożarów, które są następstwem nawiedzających ostatnio wyspę rekordowych upałów. Żywioł pochłonął 3 ofiary śmiertelne, a ogień dotarł aż do Palermo i spowodował czasowe wstrzymanie pracy lotniska.

Odwołano także większość lotów z lotniska w Katanii, co w szczycie sezonu turystycznego spowodowało ogromne utrudnienia. Połączenia zostały przekierowane na inne lotniska, w efekcie czego podróżni mierzą się teraz z ogromnymi opóźnieniami i komplikacjami z powrotem do domów.

Problem dotyczy nie tylko wyspy, ale też lądowej części kraju. W nadmorskiej miejscowości Vieste z hoteli ewakuowane zostało około 2000 gości.

Pożary w Hiszpanii

Na Gran Canarii, jednej z Wysp Kanaryjskich, trwa ewakuacja setek mieszkańców w wyniku pożaru, który ma miejsce w centralnej części wyspy. Agencja Reuters podkreśla jednak, że kurortom nic nie grozi, a ogień występuje tylko wokół wygasłego wulkanu Tejeda.

Na tej interaktywnej mapie sprawdzisz, gdzie aktualnie są pożary:

Pożary w Portugalii

Do kolejnego pożaru doszło też na przedmieściach Lizbony. Płonie część lasów i łąk, przez co we wtorkowy wieczór przeprowadzona została akcja ewakuacyjna ludzi i zwierząt z zagrożonych terenów. Zamknięto niektóre drogi, a autostrada prowadząca do kurortu Cascais jest zablokowana w obu kierunkach.

Pożary we Francji

Na Korsyce spłonęło już około 200 hektarów lasów, a na większości wyspy obowiązuje zagrożenie pożarowe. W części regionu ze względów bezpieczeństwa zakazano wstępu na leśne tereny. Strażacy nie wykluczają, że pożary powstały w wyniku podpalenia.