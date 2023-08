Ta czynność rozwija mnóstwo kompetencji. Oto lista zalet wspólnego czytania z dzieckiem.

Jakie korzyści płyną ze wspólnego czytania z dzieckiem? W jaki sposób czynność ta może wpłynąć na ogólny rozwój najmłodszych? Czy wspólna lektura kształtuje więź między rodzicem a pociechą? Przeczytaj, co na ten temat sądzi psycholog dziecięca.

Czytanie wspólnie z dzieckiem: jakie są jego zalety?

Monika Perkowska potwierdza: - Jako psycholog dziecięcy, zauważam wiele zalet wspólnego czytania z dzieckiem. Pytana o to, które z nich są dla niej najważniejsze, ekspertka wskazuje na cztery aspekty rozwoju. Na pierwszym planie stawia rozwój intelektualny:

- Chyba nikt nie ma wątpliwości, że czytanie rozwija umiejętności poznawcze. Dziecko poznaje z książek świat, a dodatkowo otrzymuje od rodzica wsparcie w postaci rozwinięcia tematu, wytłumaczenia wątpliwości. Dodatkowo najmłodsi uczą się koncentrować uwagę na jednym temacie, a ta umiejętność jest kluczowa w procesie edukacji - komentuje psycholog.

Do edukacji nawiązuje również kolejny obszar, rozwijany w trakcie czytania, a mianowicie sfera językowa:

- Badania przeprowadzone przez Duursma et al. (2008) potwierdzają, że częstsze czytanie z dziećmi wpływa na lepsze wyniki w zakresie umiejętności językowych w przyszłości. Dziecko, słysząc czytanie rodzica lub czytając z rodzicem na zmianę, uczy się nowych słów, składni, stylistyki. Ta nauka sprzyja lepszemu komunikowaniu własnych potrzeb oraz radzeniu sobie z wysławianiem się - zauważa Monika Perkowska.

Dziecko, które umie zwerbalizować swoje myśli, będzie również lepiej radziło sobie w interakcjach z rówieśnikami. Rozwój kompetencji społecznych to bowiem również pokłosie wspólnych wieczorów, spędzonych na wizytach w krainie lektur:

- Wspólne czytanie pomaga rodzicom rozmawiać z najmłodszymi na trudne tematy, również te dotyczące relacji z rówieśnikami. Książka pomaga podjąć ważny temat, omówić różne sytuacje społeczne, emocje i zachowania. Dzieci mogą utożsamiać się z bohaterami książek, a rodzice, polegając na swojej wiedzy i doświadczeniu, mogą tłumaczyć, jak rozwiązywać problemy - zapewnia psycholog.

Ostatnim, ale zdecydowanie nie najmniej istotnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę, kiedy przed snem układamy się na poduszkach obok malucha z książką w ręce, jest ten, związany z rozwojem więzi emocjonalnej:

- Czas spędzony z dzieckiem na czytaniu pogłębia relacje rodzinne. Dzieci kojarzą tę czynność z bliskością, bezpieczeństwem oraz spokojem. Według badania przeprowadzonego przez Bus i Van Ijzendoorn (1995), wspólne czytanie jest również związane z większą jakością więzi rodzic-dziecko - argumentuje Monika Perkowska.

