Zupełnie nowy samochód na prąd od Audi. Q6 e-tron będzie robić cuda ze światłami

Audi głośno zapowiada zakończenie prac nad swoim pierwszym modelem opartym na platformie Premium Platform Electric (PPE). W ramach tego procesu, wybrane media otrzymały okazję do przetestowania prototypu Audi Q6 e-tron. Zasady wydarzenia umożliwiały uczestnikom wymianę uwag i wrażeń z zespołem odpowiedzialnym za rozwój techniczny w AUDI AG.

Audi Q6 e-tron to zupełnie nowy saomchód od Audi. Materiały prasowe

Prócz samego prototypu, Audi zaprezentowało również nowe techniki oświetleniowe zastosowane w modelu Q6 e-tron. Te technologie, jak sugeruje producent, mają być kluczowe dla komfortu i bezpieczeństwa jazdy.

Audi Q6 e-tron to model przełomowy dla Audi, który stanowi początek największej ofensywy modelowej w historii firmy. Co więcej, jest to pierwsze dzieło Audi oparte na nowo opracowanej platformie Premium Platform Electric (PPE), stworzonej w kolaboracji z Porsche, co już samo w sobie jest godne uwagi. Ta dedykowana platforma dla samochodów elektrycznych jest skalowalna, co pozwoli na jej adaptację do różnych modeli w segmencie średniej wielkości i luksusowych. Dzięki elastycznym rozwiązaniom, platforma ta może służyć zarówno do budowy SUV-ów i CUV-ów, jak i modeli z płaską podłogą, takich jak Sportback czy Avant.

Audi przykłada wielką wagę do przygotowań przed wprowadzeniem tego modelu na rynek. Dowodem na to są obecnie przeprowadzane testy prototypu Audi Q6 e-tron. W ramach tej inicjatywy, marka otworzyła drzwi do swojego świata dla przedstawicieli mediów, pokazując jak wyglądają różne obszary technologiczne pojazdu i dając wgląd w pracę zespołu programistów.

Zakres wydarzenia Audi Q6 e-tron Experience obejmuje prezentację, w jaki sposób DNA Audi jest obecne w nowym modelu oraz premierowy pokaz nowych rozwiązań oświetleniowych.

Oczekuje się, że Audi Q6 e-tron, którego oficjalna premiera ma się odbyć jeszcze przed końcem tego roku, przedefiniuje branżowe standardy jeśli chodzi o osiągi, zasięg i ładowanie. Model ten będzie pierwszym w pełni elektrycznym samochodem, który zjedzie z linii produkcyjnej w Ingolstadt. A co więcej, rozpoczęcie jego produkcji oznacza, że główna fabryka Audi w Ingolstadt stanie się pierwszym zakładem produkcyjnym AUDI AG z własną montownią akumulatorów. To podkreśla rolę Audi Q6 e-tron w globalnej transformacji marki w kierunku mobilności elektrycznej premium.

Nowe technologie oświetleniowe w Audi Q6 e-tron mają na celu przedefiniowanie samej koncepcji oświetlenia samochodowego oraz komunikacji między pojazdami. Za sprawą zastosowania drugiej generacji cyfrowych świateł tylnych OLED, Audi przesuwa granice możliwości stylistyki świateł, ich funkcjonalności, a co za tym idzie, bezpieczeństwa na drodze.

Audi ma ambicje, by stale rozwijać tę technologię, tak aby docelowo światła te stały się interaktywnymi wyświetlaczami, przekazującymi informacje innym uczestnikom ruchu drogowego. Jedną z nowości, która ma swoją światową premierę w Audi Q6 e-tron, jest dynamiczna cyfrowa sygnatura świetlna - innowacja, która pokazuje, jak może wyglądać przyszłość techniki oświetleniowej.

W modelu Q6 e-tron, klienci będą mieli możliwość personalizacji swoich świateł, dzięki opcji wyboru cyfrowych sygnatur świetlnych zarówno w reflektorach Matrix LED, jak i w nowej generacji cyfrowych tylnych świateł OLED. Jest to kolejny etap rozwoju świateł do jazdy dziennej, który umożliwia użytkownikom wybieranie cyfrowych sygnatur świetlnych na żądanie, nawet w trakcie eksploatacji pojazdu.

Dzięki ośmiu różnym cyfrowym sygnaturom świetlnym, które można zastosować zarówno w światłach do jazdy dziennej zintegrowanych z reflektorami Matrix LED, jak i w cyfrowych światłach tylnych OLED 2.0, właściciele będą mogli indywidualnie kształtować wygląd swojego Q6 e-tron. Proces personalizacji jest możliwy za pośrednictwem interfejsu MMI lub, po raz pierwszy, za pomocą aplikacji myAudi. Dodatkowo, klienci będą mieli możliwość zakupienia dodatkowych cyfrowych sygnatur świetlnych nawet po zakupie i rozpoczęciu eksploatacji pojazdu. Audi Q6 e-tron wprowadza nową generację cyfrowych diod OLED w tylnych światłach, co zwiększa zakres funkcji i swobodę projektowania, a przede wszystkim poprawia bezpieczeństwo na drodze. Tylne światła OLED mogą teraz komunikować się z otoczeniem (komunikacja car-to-X), a liczba segmentów na panelach OLED wzrosła z sześciu do sześćdziesięciu.

Oznacza to, że tylne światła Audi Q6 e-tron składają się teraz z sześciu paneli OLED z łącznie 360 segmentami. Dzięki nowej architekturze elektroniki E3, można sterować większą liczbą segmentów, co przekłada się na lepszą komunikację i bezpieczeństwo na drodze.

Nowa technologia OLED pozwala na zupełnie nowe projekty tylnych świateł, charakteryzujące się jednorodnością i wysokim kontrastem. Powierzchniowe źródła światła są bardziej wydajne, nie wymagają dodatkowych odbłyśników czy optyki, co umożliwia tworzenie trójwymiarowych kształtów na dwuwymiarowych powierzchniach.

Zastosowano także innowacje w przedniej części samochodu, gdzie kolejna generacja cyfrowych świateł do jazdy w dzień i modułów świetlnych jest teraz wizualnie oddzielona dla większej przejrzystości projektu. Poszczególne diody LED są zaprojektowane jako przezroczyste, trójwymiarowe obiekty, które wraz z metalizowanym wykończeniem przyciągają uwagę do "cyfrowych oczu" samochodu.

Audi Q6 e-tron wprowadza szereg innowacji związanych z bezpieczeństwem. Po raz pierwszy funkcja sygnalizacji zbliżania, znana z innych modeli Audi, została wzbogacona o tzw. światło komunikacyjne. W trudnych sytuacjach drogowych system ten wyświetla specjalną statyczną sygnaturę tylnych świateł ze zintegrowanymi symbolami ostrzegawczymi. W ten sposób system wspomagania kierowcy pomaga nie tylko kierowcom Audi, ale również innym użytkownikom dróg.

Nowe cyfrowe tylne światła OLED generacji drugiej aktywują światło komunikacyjne z symbolami ostrzegawczymi w przypadku nagłych zdarzeń drogowych, takich jak włączenie sygnału ostrzegającego o kolizji z tyłu (RECAS), włączenie świateł awaryjnych, świateł hamowania awaryjnego, czy też podczas inicjowania połączeń alarmowych (eCall) i połączeń pomocy drogowej (bCall).

Ponadto, światło komunikacyjne zyskało nową funkcję ostrzegania o opuszczeniu pojazdu. O ile wcześniej ostrzegało ono pasażerów o zbliżającym się innym samochodzie lub rowerze tylko podczas wysiadania z samochodu, teraz dodatkowo ostrzega rowerzystów lub kierowców zbliżających się od tyłu.

Na koniec, światło komunikacyjne wykorzystuje specyficzną sygnaturę świetlną z przodu i z tyłu, aby wskazywać status systemu asystenta parkowania, kiedy samochód jest w trybie automatycznego parkowania. Dzięki temu inni użytkownicy dróg mogą bezpiecznie ocenić, czy mogą się do niego zbliżyć.