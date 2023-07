11 kolumn liczących ok. 800 pojazdów wjechało od początku lipca na teren Białorusi. W Osipowiczach pojawiają się żołnierze Grupy Wagnera, których liczba szacowana jest między 3,6 a 5 tys. Rekrutowani nadal mają być także nowi, wobec których stawia się konkretne warunki. To między innymi gotowość do podjęcia walk na terenie Polski i Litwy.





Co się dzieje z wagnerowcami? Podczas rekrutacji padają pytania o gotowość walk w Polsce

Dorota Kuźnik

11 kolumn liczących ok. 800 pojazdów wjechało od początku lipca na teren Białorusi. W Osipowiczach pojawiają się żołnierze Grupy Wagnera, których liczba szacowana jest między 3,6 a 5 tys. Rekrutowani nadal mają być także nowi, wobec których stawia się konkretne warunki. To między innymi gotowość do podjęcia walk na terenie Polski i Litwy.