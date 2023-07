Poznaj pakiet korzyści z lodówkami marki Haier i nie przegap promocji

Dokonując wyboru lodówki, należy wziąć pod uwagę takie aspekty jak klasa energetyczna, wymiary zewnętrzne, pojemność, a także oczywiście funkcje. Warto jednak pamiętać o tym, że aby urządzenie prawidłowo funkcjonowało i było wytrzymałe na dłużej musi być ono odpowiednio wypoziomowane i podłączone. I taką właśnie usługę proponuje marka Haier wraz zakupem lodówki w promocyjnej cenie. Jakie modele objęte są akcją promocyjną?

Odpowiednie warunki przechowywania

Czterodrzwiowe chłodziarki z serii Cube to jedne z modeli objętych akcją promocyjną. Wyposażone są w technologie zapewniające świeżość przechowywanych produktów. Wyróżniają się nowoczesnym wzornictwem oraz eleganckim wykończeniem. Dzięki pojemności XXL zapewniają aż do 20% więcej miejsca przy standardowych wymiarach, a specjalne strefy gwarantują odpowiednie przechowywanie żywności zarówno w chłodziarce, jak i w zamrażalniku.

Chłodziarko-zamrażarka Multidoor 5 HCR5919ENMB wyposażona została w rozwiązania zapewniające dłuższą świeżość przechowywanych produktów. W urządzeniu zastosowano system ABT, który usuwa aż do 99,9% bakterii. Technologia wykorzystująca światło ultrafioletowe zapobiega powstawaniu zanieczyszczeń i eliminuje zarazki z nie tylko z wnętrza lodówki, ale również z pożywienia. W całym urządzeniu utrzymana jest odpowiednia temperatura wpływająca na dłuższą świeżość żywności dzięki Air Surround Cooling, czyli systemowi poziomego przepływu powietrza.

W dbałości o to, że różne produkty wymagają innych warunków przechowywania producent stworzył specjalne strefy. Szuflada Humidity Zone będzie odpowiednia dla sezonowych owoców i warzyw dzięki praktycznej strefie wilgotności HCS. Umożliwia to cyrkulację chłodnego powietrza sprawiając, że warzywa i owoce na dłużej pozostają soczyste, pełne wartości odżywczych.

Dla innych produktów wymagających indywidualnych potrzeb chłodzenia została stworzona szuflada My Zone Plus. Można w niej ustawić temperaturę w przedziale -3°C do 5°C, która będzie niezależna od innych stref w urządzeniu. Każdy użytkownik w zależności od chłodzonych produktów będzie mógł ustawić warunki według preferencji i potrzeb.

Wygoda i pełna kontrola

Chłodziarko-zamrażarka Multidoor 5 HCR5919ENMB została stworzona w taki sposób, by zapewnić wygodne użytkowanie. Mimo standardowej szerokości zapewnia dużą pojemność w każdej ze stref. Ze względu na to, że jest wyższa od popularnych modeli, świetnie sprawdzi się do przechowywania żywności dla całej rodziny przy ograniczonej kuchennej przestrzeni.

Dzięki temu, że w zamrażarce oddzielone zostały 4 pojemne szuflady oraz dwie półki można nie tylko zmieścić o wiele więcej produktów niż dotychczas, ale również znacznie lepiej uporządkować przechowywaną żywność, by móc wygodnie z niej korzystać. Dla miłośników wina jest też dobra wiadomość – w urządzeniu znajduje się specjalna półka na butelki. Dzięki temu użytkownik może odseparować wino od jedzenia i zabezpieczyć szkło zapewniając bezpieczny, stabilny i wygodny sposób przechowywania. Dla małych słoików i ulubionych napojów odpowiednie będą balkoniki na drzwiach chłodziarki zyskując szybki i łatwy dostęp do produktów. A żeby łatwo zarządzać pracą urządzenia wystarczy skorzystać z cyfrowego wyświetlacza, który pozwoli w prosty sposób kontrolować temperaturę bez konieczności otwierania drzwi.

Warto podkreślić również, że innowacyjne rozwiązania sprężarek marki Haier umożliwiają znaczącą redukcję hałasu podczas działania urządzenia. Dzięki temu lodówka pracuje bardziej wydajnie i niezauważalnie cicho. Co więcej, przy zakupie lodówki zyskujesz 15 lat gwarancji na kompresor Dual Inverter.

Specjalną promocją Haier objęte są między innymi lodówki z serii Cube, French Door, Side by side. Pełna lista urządzeń dostępna jest w regulaminie akcji. Pakiet promocyjny MAX Haier oprócz urządzeń w specjalnych cenach obejmuje wniesienie sprzętu do domu klienta, rozpakowanie urządzenia, ustawienie we wskazanym miejscu oraz wypoziomowanie i ustabilizowanie chłodziarki w miejscu docelowego użytkowania, a także przygotowaniu do włączenia urządzenia, podłączenie chłodziarki do instalacji wodnej i przygotowanie do uruchomienia kostkarki lodu, czyli wszystko to, by użytkownik w pełni bezpiecznie i funkcjonalnie mógł korzystać z urządzenia.

Aby skorzystać z pakietu promocyjnego wystarczy dodać do koszyka wybraną lodówkę objętą promocją, następnie zaznaczyć pakiet MAX w cenie 1zł. Zamówienie można złożyć również w sklepie stacjonarnym oraz telefonicznie. Promocja trwa w sklepach RTV EURO AGD i na euro.com.pl od: 10.07.2023 r. do 06.08.2023 r. lub do wcześniejszego wyczerpania asortymentu.

