W swojej szafie już posiadasz buty z wysoką cholewką, ale nie masz pomysłu na udaną stylizację? A może rozważasz zakup sneakersów lub trampek w wersji mid, ale nie wiesz, czy będą pasować do ubrań i dodatków, które zazwyczaj zakładasz? Podpowiadamy – obuwie o podwyższonym profilu rewelacyjnie pasuje do wielu outfitów! Jeżeli zastanawiasz się, jak nosić wysokie buty na co dzień, mamy dla Ciebie kilka pomysłów – sprawdź poniżej!

Wysokie buty. Materiały prasowe

Dlaczego warto wybierać wysokie buty?

Noszenie butów z wysoką cholewką ma wiele zalet. Często mają unikalny design, który wyróżnia się na tle innych modeli i dodaje charakteru stylizacji, sprawiając, że cały outfit staje się bardziej interesujący. Wysokie buty dają wiele możliwości do eksperymentowania z modą i tworzenia różnorodnych stylizacji. Można je nosić zarówno z jeansami, jak i spódnicami czy sukienkami, dodając różnorodność i dynamikę do swojego ubioru.

Liczą się również praktyczne zalety! Wysoka cholewka zapewnia dodatkowe wsparcie i stabilizację kostki oraz stawu skokowego. Dzięki temu chroni przed skręceniami, zwłaszcza na śliskim podłożu. Wysokie obuwie doskonale chroni stopy przed zimnem, wiatrem i wilgocią, a cholewka zapewnia dodatkową warstwę izolacji. Wysokie kołnierze często są regulowane za pomocą np. sznurowadeł, co umożliwia lepsze dopasowanie. Dzięki temu można dostosować obuwie do indywidualnych potrzeb i preferencji, co przekłada się na wygodę noszenia.

Podstawa sporty setu

Uwielbiasz stylizacje w sportowym klimacie? W takim razie sneakersy z wysoką cholewką będą dla Ciebie najlepszym wyborem! Rewelacyjnie prezentują się w zestawieniu ze spodniami typu jogger i bluzą z kapturem lub T-shirtem. Panie mogą wybrać krótki sportowy top, który znakomicie wygląda z luźnymi dresami. Doskonały set stanowią również legginsy, obszerna hoodie oraz sneakersy z podwyższoną cholewką. Całość uzupełnij o pasujące dodatki: czapkę z daszkiem, nerkę lub worek. Aby uzyskać bardziej luzacki efekt, sneakersy możesz rozsznurować, a wysoki kołnierz rozchylić.

Sporty styl nie jest Twoim ulubionym? W takim razie postaw na casual! Sneakersy wysokie bezbłędnie przełamią prosty zestaw z jeansami, koszulką i kurtką. Wspaniale wyglądają również do lejących się materiałowych spodni, gładkiego T-shirtu oraz marynarki. Dodanie wysokich butów do takiego sprawi, że od razu nabiera nieco luźniejszego i bardziej wielkomiejskiego klimatu.

Wysokie trampki – idealny wybór na miasto

W Twojej szafie niezbędnym elementem są niskie trampki i chętnie zakładasz je do różnych stylizacji, ale nie wiesz, jak nosić wysokie buty na co dzień? Tak naprawdę – dokładnie tak, jak lubisz! Trampki z podwyższoną cholewką perfekcyjnie uzupełniają większość stylizacji – tych bardziej casualowych, jak i bardziej eleganckich. Jeśli lubisz rockowy styl, postaw na czarny model i zestaw go z poszarpanymi jeansami oraz skórzaną ramoneską. Tenisówki rewelacyjnie przełamują biznesowe zestawy – załóż je do materiałowych spodni oraz koszuli. Wysokie trampki Vans to najlepszy wybór do setów w stylu skate – połącz je ze spodniami typu cargo oraz T-shirtem z nadrukiem.

A może szukasz inspiracji, jak nosić wysokie buty damskie Converse? Zestaw je z dopasowaną spódnicą z dzianiny, ulubioną koszulką oraz jeansową kataną. Wysokie trampki świetnie pasują również do boho stylizacji ze zwiewną sukienką maxi. Jeśli lubisz wyróżniać się na mieście, możesz wybrać trampki na platformie! Doskonale zaprezentują się w wakacyjnym secie z szortami i crop topem. To idealny set na letni festiwal lub wieczorne spotkanie ze znajomymi.

Must have na zimę

Szukasz nowych butów na zimę? Te z wysoką cholewką to doskonały wybór! Podwyższony kołnierz ochroni kostkę przed chłodnymi podmuchami oraz dodatkowo ustabilizuje i zabezpieczy ją nawet na śliskich powierzchniach. Jeżeli najchętniej sięgasz po klasyczne modele, wybierz proste botki wykonane ze skóry naturalnej lub synestetycznej. Będą świetnie pasować do prostego zimowego lub jesiennego płaszcza, ciepłego szalika i czapki.

Jeżeli w sezonie jesienno-zimowym często ruszasz na podmiejskie wycieczki i lubisz aktywności na świeżym powietrzu, zdecyduj się na buty zimowe w outdoorowym stylu. Razem z ciepłą puchową kurtką, rękawiczkami i czapką z pomponem stanową idealny set na zimowy spacer lub wypad na sanki. Gdzie znajdziesz modne wysokie buty na co dzień? Na 50style.pl oraz w sklepach stacjonarnych! Do wyboru masz modele z podwyższoną cholewką w różnych stylach, krojach, kolorach i rozmiarach – na pewno wybierzesz coś dla siebie!