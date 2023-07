M ateusz Morawiecki pojechał na granicę polsko-białoruską, gdzie w niewybrednych słowach wypowiedział się o Donaldzie Tusku. – To wybitnie niebezpieczny szkodnik – grzmiał z mównicy. To nie wszystko, co miał do powiedzenia na temat Tuska.





Morawiecki z wizytą na wschodniej granicy. "Tusk to wybitnie niebezpieczny szkodnik"

Daria Siemion

Mateusz Morawiecki pojechał na granicę polsko-białoruską, gdzie w niewybrednych słowach wypowiedział się o Donaldzie Tusku. – To wybitnie niebezpieczny szkodnik – grzmiał z mównicy. To nie wszystko, co miał do powiedzenia na temat Tuska.