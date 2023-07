Zaginęła 15-letnia Lidia z Lublińca. Śląska policja prosi o pomoc

Zaginęła 15-letnia Lidia Bena, mieszkanka Lublińca na Śląsku. Dziewczyna ostatni raz była widziana tuż przed wyjściem z domu, miała iść do swojej koleżanki. Policja z Lublińca prosi o pomoc w poszukiwaniach nastolatki.

Zaginęła 15-letnia Lidia z Lublińca. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach fot. KPP w Lublińcu

O zaginięciu 15-latki poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu. "Dyżurny lublinieckiej komendy przyjął zawiadomienie o zaginięciu 15-letniej Lidii Bena. Zaginiona ostatni raz widziana była w środę 26.07.2023" – czytamy na stronie tamtejszej policji.

Nastolatka była widziana po raz ostatni około godziny 20:00, kiedy to młoda dziewczyna wychodziła z domu. 15-letnia Lidia miała udać się do swojej przyjaciółki, jednak ostatecznie nie dotarła do celu. Jak informuje KPP w Lublińcu, od dwóch dni nie nawiązała kontaktu z rodziną bądź znajomymi.

Lidia Bena opuszczając dom, ubrana była w czarną bluzę z kapturem, czarną koszulkę typu top, szare spodnie dresowe oraz czarne trampki z białą podeszwą.

Zaginiona ma 161-165 cm wzrostu, ciało średniej budowy, długie ciemne włosy i jasne oczy. Jak informują policjanci, dziewczyna wygląda na 15-16 lat. Cechy szczególne Lidii to kolczyk w przegrodzie nosowej oraz kolczyki typu tunele w uszach. Komeda Powiatowa Policji w Lublińcu prosi każdego, kto posiada jakiekolwiek wieści na temat zaginionej o zgłoszenie się bezpośrednio na najbliższy posterunek. Mundurowi podali również numer telefonu lublinieckiej komendy: 47 85 832 55. Informacje o zaginionej Lidii Bena można zgłosić również dzwoniąc pod numer alarmowy 112.