Resort cyfryzacji alarmuje ws. nowej mody. "Uważaj na selfie z Barbie!"

W poniedziałek w mediach społecznościowych Ministerstwa Cyfryzacji pojawił się dość specyficzny komunikat, który odnosi się do bardzo popularnej aplikacji dostosowującej zdjęcia osób tak, żeby wyglądały jak lalka Barbie. Co takiego niepokojącego zauważył resort, że bije na alarm?

Resort Cyfryzacji ostrzega przed apką z Barbie. Fot. JAM STA ROSA/AFP/East News

"Uważaj na selfie z Barbie! Najpierw była lalka, która podbiła serca dziewczynek na całym świecie. Później przyszedł czas na kasowy film z Margot Robbie w roli głównej. Na koniec pojawia się 'barbiemania', a internet zalewają zdjęcia, przekształcające człowieka w znaną zabawkę" – pisze resort cyfryzacji.

Urzędnicy i eksperci zaznaczają, że takie aplikacje i filtry do zdjęć to nic nowego. Były już przecież takie, które pozwalały zobaczyć, jak się zestarzeje osoba na zdjęciu, a teraz pokazują jak wyglądałoby się jako Barbie lub Ken.

"Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega jednak, że ta z pozoru niewinna zabawa, to tak naprawdę operacja masowego zbierania danych internautów. W sieci dostępne są dwie aplikacje: barbieselfie.ai i bairbie.me – obie stanowią duże zagrożenie dla naszych danych" – ostrzega resort.

O jakich danych mowa? Akceptując politykę prywatności usługi barbieselfie.ai dajemy dostęp do:

kamery smatfona

historii płatności

historii lokalizacji GPS

danych rejestracyjnych

dokładnych danych technicznych smartfona

danych o zaangażowaniu użytkownika w mediach społecznościowych

informacji o interakcjach z innymi usługami

danych z ankiet i konkursów

"Aplikacja bairbie.me nie spełnia wymagań Ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych (RODO) – nie wiemy więc jakie informacje są przejmowane i do czego będą wykorzystywane. Uważajmy na to, co klikamy i bądźmy bezpieczni w sieci" – apeluje polskie ministerstwo.

"Barbie" nadal w kinach

"Barbie" zadebiutowała na ekranach kin 21 lipca (na świecie 19 lipca) i zrobiła sporo zamieszania. Chociaż wielu osobom film przypadł do gustu, nie brakuje jego krytyków. Niektórym nie spodobało się, że pomimo licznych zapowiedzi, komedia Gerwig nie pogłębiła niektórych feministycznych wątków.

"Reżyserka prowadzi scenariusz tak, by niesione przez nią przesłanie dotarło do jak najszerszego grona odbiorców, lecz przez to, że skupia się bardziej na ogólnikach niż szczegółach (nie wnika głębiej w problematykę choćby szklanego sufitu lub seksualizacji kobiet), jej film prędzej można nazwać satyrą bez doniosłego podtekstu niż rzetelnym komentarzem społecznych trendów" – przeczytacie w recenzji napisanej dla naTemat przez Zuzannę Tomaszewicz.

