Festiwalowy zawrót głowy. Sierpień przyniesie jeszcze dwie głośne imprezy ze specjalnymi strefami

Lato to wysyp atrakcyjnych wydarzeń kulturalnych na czele z festiwalami muzycznymi. W tym roku nie jest inaczej. Każdy miłośnik/miłośniczka beztroskiej zabawy i koncertów na żywo znajdzie coś dla siebie. Propozycje są mocne, bo w sierpniu odbędą się takie imprezy jak OFF Festival Katowice i SBM Festival. Jednym ze wspólnych mianowników obu tych głośnych wydarzeń jest akcja Xperience Your Way.

W kalendarzu na sierpień 2023 najbliżej na osi czasu znajduje się OFF Festival Katowice. Tegoroczny największy festiwal muzyki alternatywnej w Polsce rozpocznie się 4 sierpnia i potrwa do 6 sierpnia. Na terenie urokliwej Doliny Trzech Stawów zaplanowano występy takich zagranicznych wykonawców i zespołów jak Push, Slowdive, Spiritualized, King Krule, Confidence Man czy Panda Bear & Sonic Boom.

Reprezentantami polskiej sceny podczas 16. edycji kultowego festiwalu będą m.in. Hania Rani, Trupa Trupa i Daria ze Śląska. Poza mocnymi awangardowymi brzmieniami trzydniowa impreza muzyczna tradycyjnie zaoferuje dostęp do stref z najróżniejszymi atrakcjami. Z literaturą o muzyce będzie można zetknąć się w Kawiarni Literackiej. Na rodziców z małymi dziećmi czeka strefa relaksu i edukacji zwana Piaskoffnicą.

Zaopatrzyć się w przysmaki, a także spróbować dań rozmaitych kuchni pozwoli rozbudowana strefa gastronomiczna. Mekką dla kolekcjonerów książkowych lub płytowych perełek będzie OFF MARKET pełen stoisk z festiwalowymi gadżetami, koszulkami i krążkami. W tym roku wyczekiwanemu festiwalowi towarzyszy specjalne strefa z masą dodatkowych atrakcji i konkursów – Xperience Your Way.

W tym miejscu festiwalowicze będą mogli nabyć customowe koszulki, własnoręcznie wykonać graffiti, zrobić odjechane selfie czy za darmo ozdobić ciało tymczasowym tatuażem. W programie Xperience Your Way znalazła się też zabawa przy kultowej grze komputerowej PONG. Goście, którzy zawitają do tej strefy, będą mieli też możliwość złożenia pozdrowień swoim bliskim za pośrednictwem wielkiego telebimu.

Ponadto w Xperience Your Way osoby palące będą mogły poznać mniej szkodliwą alternatywę dla papierosów, jaką są podgrzewacze tytoniu, np. GLO. W ramach akcji zostaną zorganizowane różne konkursy, w których do wygrania będą takie nagrody jak zestawy podwójnych biletów, bezpłatne przejazdy na festiwal czy samochód z kierowcą do dyspozycji przez cały czas trwania imprezy.

Do tej pory strefa Xperience Your Way gościła na tegorocznych odsłonach Sunrise Festival Kołobrzeg (21-23 lipca) i SunFest Festival Kołobrzeg (28-30 lipca). Poza wspomnianym już OFF Festival Katowice (4-6 sierpnia) pojawi się ona również podczas SBM Festival (23-26 sierpnia) w Warszawie. By uzyskać więcej informacji na temat imprezowych konkursów, należy zarejestrować się na stronie Masz Wybór.