Myślisz czajnik, mówisz Russell Hobbs. Chętnie wybierane nowoczesne czajniki kupisz teraz w promocji

Chcesz wymienić czajnik elektryczny na nowy? A może do tej pory korzystałeś/aś z czajnika na gaz i myślisz nad wypróbowaniem jego elektrycznego odpowiednika? Rada: przyjrzyj się cenionym modelom Russell Hobbs. Tym bardziej że cieszące się dużym zainteresowaniem czajniki elektryczne brytyjskiej marki zostały objęte promocją typu cashback, dzięki której odzyskasz w gotówce część kwoty zakupu.

Do 30 września 2023 nowoczesne i stylowe czajniki elektryczne brytyjskiej marki Russell Hobbs można zakupić w ramach promocji "CASHBACK 50 ZŁ", dzięki której można odebrać z bankomatu 50 zł w gotówce. Materiały prasowe / Russell Hobbs

Na całym świecie sprzęty kuchenne z logo Russell Hobbs chwalone są za innowacyjne rozwiązania takie jak technologia cichego gotowania, czy funkcja "strefy szybkiego gotowania". Dzięki tym rozwiązaniom korzystanie z urządzeń codziennego użytku w kuchni staje się przyjemniejsze i wygodniejsze. Innymi atutami produktów tej marki są modny design, dopracowane wzornictwo, spójność serii i atrakcyjna cena.

Do 30 września br. Russell Hobbs daje konsumentom możliwość skorzystania z atrakcyjnej cenowo promocji na produkty zarówno z najwyższej półki cenowej, jak i te znacznie tańsze. Wystarczy kupić objęty nią czajnik, a następnie w ciągu 7 dni od zakupu wypełnić online formularz zgłoszeniowy (dodając skan dowodu zakupu i wyciętego kodu kreskowego z opakowania czajnika), aby otrzymać SMS z kodem, który pozwoli odebrać z bankomatu 50 zł w gotówce.

Jakie czajniki elektryczne Russell Hobbs są bohaterami akcji, dzięki której kupujący mogą otrzymać częściowy zwrot zakupu? To m.in. szklany czajnik Attentiv z zaparzaczem do herbaty liściastej w postaci wyjmowanego koszyka. Ta propozycja dla fanów technologicznych nowinek posiada szereg funkcji, takich jak precyzyjne sterowanie temperaturą wody, cyfrowy ekran dotykowy i czasowy programator zaparzania.

Kolejne urządzenie objęte promocją "CASHBACK 50 ZŁ" to Cichy czajnik. Wyposażony w podwójny przezroczysty wskaźnik poziomu wody czajnik ze szczotkowanej stali nierdzewnej to idealny wybór dla tych, którzy nie chcą zakłócać domowego spokoju. Dzięki specjalnej technologii cichego gotowania, która znacznie ogranicza hałas podczas gotowania wody, można przygotować napój nawet w środku nocy.

Do wyboru w ramach akcji są też czajniki z serii Distinctions, która stawia na estetykę. Tym, co ją, zgodnie z nazwą, odróżnia od innych urządzeń do gotowania wody, jest stylowy, nowoczesny design z pewnymi jednak wpływami nurtu retro. W 2022 roku seria ta otrzymała prestiżową nagrodę za design w konkursie European Product Design Award (EPDA).

Promocji umożliwiającej zwrot pieniędzy w gotówce podlega też nowość, jaką stanowi seria Groove z eleganckim designem. Czajniki z tej linii produktów można rozpoznać po teksturowanej, błyszczącej obudowie z wykończeniami ze stali nierdzewnej. Praktyczne strefy szybkiego gotowania pozwolą dokładnie odmierzyć wodę potrzebą do zagotowania 1-3 filiżanek. Dostępne są modele w kolorze białym, szarym i czarnym.

Warto dodać, że gdy mowa o wymienionych seriach Russell Hobbs, to ma się na myśli nie tylko czajniki elektryczne, ale także inne wykorzystywane w kuchni urządzenia. Przykładowo, linia Attentiv obejmuje również np. ekspres przelewowy z funkcjami spieniania mleka oraz parzenia kawy na zimno (cold brew) czy toster, który automatycznie dostosowuje cykl opiekania do rodzaju pieczywa. Promocja "CASHBACK 50 ZŁ" dotyczy tylko czajników.

O wszystkich dostępnych w promocji nowoczesnych i designerskich czajnikach Russell Hobbs więcej przeczytacie, a także przyjrzycie się im lepiej na inspirujących zdjęciach prosto z kuchni, wchodząc na stronę kampanii "Myślisz Czajnik". Z pełną listą czajników objętych promocją możecie zapoznać się w załączniku dołączonym na końcu do regulaminu akcji "CASHBACK 50 ZŁ" Russell Hobbs.