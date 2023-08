ZOO odpowiedziało, czy przebrało człowieka za niedźwiedzia. Te zdjęcia podbijają internet

"Nazywam się Słoneczny Niedźwiedź Angela. Wczoraj, po wyjściu z pracy, zadzwonił do mnie dyrektor z pytaniem, czy jestem tak leniwa i nie chodzę do pracy, że zatrudniłam dwunożnych na swoje miejsce" – tak zaczyna się osobliwe oświadczenie Zoo w Hangzhou, posądzonego o przebranie człowieka w strój niedźwiedzia.

Fot. Po lewej: Twitter/Yicai Global 第一财经. Po prawej: Twitter/The New York Times

Smukła budowa ciała, długa szyja, stanie na tylnych łapach przy zachowaniu równowagi i machanie łapą do ludzi odwiedzających ogród zoologiczny. Czy to jeszcze zwierzę, czy może tylko człowiek przebrany w strój niedźwiedzia?

Takie pytanie zaczęli zadawać sobie internauci po tym, jak kilkunastosekundowe nagranie z chińskiego Zoo w Hangzhou we wschodniej prowincji Zhejiang trafiło do sieci.

"Pomarszczone siedzisko pojawia się, gdy materiał jest zbyt długi. To wymaga od pracy krawieckiej, by skrócił tył poprzez podpięcie spodni do pasa, usunięcie nadmiaru materiału, a następnie opuszczenie szwu w kroku, tak aby noszącemu nic nie zwisało" – napisał żartobliwie na Twitterze jeden z użytkowników, komentując wygląd zwierzęcia.

„Wcześniej niektórzy turyści myśleli, że jestem za mały, by być niedźwiedziem. Jeszcze raz podkreślam: jestem malajskim niedźwiedziem słonecznym! Nie czarnym niedźwiedziem! Nie sem! Niedźwiedziem słonecznym!” – czytamy w dalszej części oświadczenia chińskiej placówki.

NBC News postanowiło rozwiać wątpliwości i poprosiła o wypowiedź eksperta.

Wong Siew Te, biolog zajmujący się dziką przyrodą i założyciel ośrodka ochrony dzikiej przyrody Bornean Sun Bear Conservation Center w Malezji nie ma watpliwości.

"To z całą pewnością niedźwiedź słoneczny" – stwierdził Wong Siew Te, dodając, że „niedźwiedzie słoneczne mogą być bardzo podobne do ludzi. Stoją jak ludzie i chodzą jak ludzie".

Niedźwiedź słoneczny nazywany jest też biruangiem malajskim to najmniejsze z niedźwiedzi na świecie, które mają ok. 1,3 m długości ciała. Występują w lasach deszczowych Azji. Jak podaje NBC News, powołując się na World Wildlife Fund, w ciągu ostatnich 30 lat ich liczba zmniejszyła się o ponad 30%.

Jak pokazuje skala zainteresowania chińskim niedźwiedziem, którego miał udawać pracownik zoo, ogromna ilość ludzi nie wiedziała wcześniej o istnieniu tego gatunku zwierzęcia. Ich niewiedza może natomiast być przyczynkiem do... politycznych komentarzy.

Jak to np. ma miejsce w przypadku poniższego wpisu na Twitterze, w którym czytamy: "Komunistyczne Zoo. Zwierzęta są fałszywe. Mężczyzna w futrze niedźwiedzia czarnego został odkryty przez mieszkańców kontynentu. Komunistyczni bandyci i sekty mogą sfałszować wszystko".