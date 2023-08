Dlaczego w Gdańsku mają jeździć na tablicach z XD? Wreszcie jest wyjaśnienie

Agnieszka Miastowska

S tało się to, co portale motoryzacyjne zapowiadały od jakiegoś czasu – skróty na tablicach rejestracyjnych uległy zmianie. Szczególnie kontrowersyjną zmianą wydał się internautom przykład Gdańska, w którym literkę G na tablicach rejestracyjnych zastąpiło X, co doprowadziło do połączenia "XD". Hanna Gill-Piątek złożyła w tej sprawie interpelację do ministra infrastruktury.