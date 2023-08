Polska "moda" dotarła do Azji? Alko-streamy podbijają koreański YouTube

Paweł Mączewski

Z apraszają do siebie gości, następnie częstują ich alkoholem lub sami piją dla przełamania lodów i rozluźnienia sytuacji. Wszystko to rejestruje kamera. To nie opis zachowania kolejnego patoinfluencera z Polski – to nowa moda wśród południowokoreańskich youtuberów.