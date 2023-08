Oto 15 długowłosych ras psów. Ich uroda zachwyca

Jest wiele ras psów z długą sierścią. Collie, Shih Tzu i inne. Chociaż ich sierść wymaga regularnej pielęgnacji, to odwdzięczą się niezwykłym wyglądem. Oto 15 długowłosych ras psów, których uroda zachwyca.

Chart afgański - długowłosa rasa psa fot. 123rf.com

1. Owczarek niemiecki długowłosy

Owczarek niemiecki długowłosy to piękny i potężny pies o szlachetnym wyglądzie. Jest to jedna z najbardziej popularnych ras psów na świecie, znana ze swojej lojalności, inteligencji i zaangażowania w relację ze swoją rodziną. Długie i gęste włosy owczarka niemieckiego wymagają regularnej pielęgnacji. Pies nie jest polecany osobom niedoświadczonym.

2. Sznaucer olbrzym

Sznaucer olbrzym to duży pies z charakterystyczną "brodą" i "brwiami". Jest to czworonóg inteligentny, czujny i oddany swojej rodzinie. Sznaucer olbrzym ma długą sierść, która wymaga regularnego trymowania. Pomimo swojego potężnego wyglądu, jest to pies o łagodnym usposobieniu. Może być jednak uparty.

3. Bearded Collie

Bearded Collie to uroczy pies o długiej, falującej sierści. Jest to towarzyski i energiczny pies pasterski, który uwielbia aktywność fizyczną i interakcje z ludźmi. Bearded Collie jest inteligentny, przyjazny i zdolny do nauki różnych trików. Jego piękna długa sierść wymaga jednak regularnego szczotkowania i pielęgnacji.

4. Shih Tzu

Shih Tzu to jedna z najbardziej przyjaznych i najpopularniejszych ras psów na świecie. Ma długą, piękną sierść, która przyciąga uwagę miłośników zwierząt. To psy o łagodnym usposobieniu, inteligentne i pogodne. Są doskonałymi towarzyszami zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i osób samotnych. Ich sierść wymaga regularnego czesania oraz strzyżenia.

5. Chart afgański

Chart afgański to pies słynący z eleganckiego wyglądu i upartego charakteru. Przez wiele osób jest uważany za jedną z najtrudniejszych ras psów. Jego cechą rozpoznawczą jest długi i jedwabiście gładki włos. To rasa bez podszerstka, którą trzeba codziennie czesać, a w okresie zimowym chronić przed chłodem. Wymaga kąpieli raz na dwa tygodnie.

6. Samojed

Samojed to piękny pies o puszystej, białej sierści i "uśmiechniętej" mordce. Jest to rasa pochodząca z Syberii, gdzie była używana do pilnowania owiec i zaprzęgów. Samojedy są przyjazne, lojalne i pełne energii. Ich sierść, składająca się z gęstego podszerstka i włosów okrywowych, wymaga częstego czesania.

7. Yorkshire Terrier

Yorkshire Terrier, znany również jako "York", to mały pies o długiej, jedwabistej sierści. Jest to pies pełen energii, towarzyski i inteligentny. Pomimo swojego niewielkiego rozmiaru jest odważny i gotów stanąć w obronie swoich bliskich. Jego sierść wymaga częstego rozczesywania oraz strzyżenia. Występuje w wielu umaszczeniach.

8. Collie długowłosy

Collie długowłosy to piękny i inteligentny pies pasterski. Ma długie, jedwabiste włosy i charakterystyczny biały kołnierz. Jest to pies łagodny, lojalny (patrz film: "Lassie, wróć!") i zdolny do nauki różnych komend. Collie doskonale sprawdzi się jako pies rodzinny – oczywiście pod warunkiem zaspokojenia jego potrzeb.

9. Owczarek belgijski długowłosy

Owczarek belgijski długowłosy, znany również jako Tervuren, to wszechstronny pies o majestatycznym wyglądzie. Ma długą i gęstą sierść, która wymaga regularnego rozczesywania. To pies inteligentny, zwinny i aktywny, które świetnie sprawdzi się w psich sportach, m.in. w obedience (posłuszeństwie) czy w nosework (pracy węchowej).

10. Owczarek szetlandzki

Owczarek szetlandzki, znany również jako "Sheltie", to urocza i inteligentna rasa psa pochodząca z Wysp Szetlandzkich w Szkocji. Jest to pies pasterski, który został pierwotnie hodowany do zaganiania owiec. Wyglądem przypomina Collie, ale jest znacznie mniejszy. Jego sierść wymaga częstego rozczesywania.

11. Chow Chow

Chow Chow to rasa o orientalnym pochodzeniu, znana ze swojej charakterystycznej, gęstej sierści i "niebieskiego języka". Są to psy niezależne i dumne, które wymagają odpowiedniego szkolenia i konsekwencji. Chow Chow jest lojalny wobec swojej rodziny, ale bywa nieufny wobec obcych. Jego sierść wymaga regularnego rozczesywania.

12. Cocker Spaniel angielski

Cocker Spaniel angielski to piękny i elegancki pies o długiej, jedwabistej sierści. Jest przyjazny, łagodny i łatwy w tresurze. Będzie wspaniałym towarzyszem dla osoby aktywnej. Jego sierść wymaga regularnej pielęgnacji i czesania. Występuje w wielu umaszczeniach, z których największą popularnością cieszy się "złote".

13. Maltańczyk

Maltańczyki posiadają długą, jedwabistą i miękką sierść. Występują tylko w jednym umaszczeniu – białym. Ich piękna sierść wymaga jednak regularnego czesania, aby uniknąć kołtunów. Maltańczyki są przyjazne, wierne i łatwo poddają się szkoleniu. Mogą być jednak nieco szczekliwe. Są niewielkich rozmiarów.

14. Lhaso Apso

Lhasa Apso to niewielkie psy pochodzące z dalekiego Tybetu, gdzie były hodowane w buddyjskich klasztorach. Rasa charakteryzuje się obfitą sierścią o długim i prostym włosie, bez podszerstka. Wymaga ono regularnego mycia, wyczesywania i przycinania. Najbardziej cenione są zwierzaki o rudym i złotym futrze.

15. Pomeranian

Pomeranian to mały pies o żywiołowym usposobieniu. Jest pełen energii i bardzo pogodny. Jego znakiem rozpoznawczym jest długi, miękki i puszysty włos oraz "uśmiechnięta" mordka. Psy tej rasy występują w wielu umaszczeniach. Szybko uczą się różnych trików i komend. Są jedną z najdroższych ras psów.

Ważne!

Pamiętaj, że wybór odpowiedniej rasy psa powinien uwzględniać nie tylko jej wygląd, ale także ich temperament i wymagania dotyczące pielęgnacji i aktywności.

Czytaj także: https://natemat.pl/502889,kto-jest-madrzejszy-pies-czy-kot-oto-co-mowi-nauka