Cyklon Zachariasz nie odpuszcza. Nowe alerty przed burzami i silnym wiatrem

Po deszczowym i burzowym weekendzie pogoda już się nieco poprawiła, ale nadal przez nasz kraj przechodzą burze. Gdzie dokładnie grzmi i pada? Synoptycy podali najnowsze prognozy. Co ważne – na Bałtyku obowiązuje nawet ostrzeżenie przed silnym sztormem.

Gdzie jest burza? Synoptycy podali nowe prognozy. Fot. KARINA KRYSTOSIAK/REPORTER

– Pogodę w Polsce kształtuje wir niżowy Zachariasz. Na jego obrzeżach przemieszcza się nad południową Polską front atmosferyczny, na którym kłębią się chmury i miejscami grzmi w chłodnym powietrzu polarnym – mówiła w poniedziałek po południu synoptyczka tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Gdzie w poniedziałek może grzmieć i padać?

I tak, jak wynika z prognoz, obecnie burze mogą pojawić się m.in. w woj. podkarpackim, lubuskim, lubelskim, dolnośląskim oraz wielkopolskim. Są też alerty IMGW. Na Pomorzu przed silnym wiatrem, a na południu Polski przed burzami z gradem. Nad samym morzem wiatr może wiać z siłą 110 km/h.

Jaka pogoda będzie w kolejnych dniach? Z przewidywań IMGW wynika, że wtorek przyniesie więcej słońca, choć w całym kraju miejscami spodziewać się możemy przelotnego deszczu, a na południu, północnym zachodzie i Pomorzu również burz. Najwięcej deszczu, około 15 mm, spaść może punktowo na południu kraju. Wysoko w Tatrach w dalszym ciągu padać może deszcz ze śniegiem oraz śnieg. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia będzie od 18°C do 20°C, a tylko na Podhalu około 15°C.

W środę zrobi się nieco cieplej, powinno być też więcej słonecznych chwil, choć miejscami spadnie przelotny deszcz. "Wiatr będzie słabszy, choć nad morzem w porywach osiągać on może do 50 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 19°C, 20°C na północy do 22°C na południowym wschodzie, tylko nad morzem i na Podhalu będzie nieco chłodniej, od 16°C do 17°C" – podano w prognozie IMGW.

Czwartek to znów zmienna pogoda z przelotnymi opadami deszczu, głównie na północy, wschodzie i południowym wschodzie, natomiast najwięcej słońca prognozujemy na zachodzie Polski. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach od 19°C do 21°C, tylko nad morzem około 17°C. Nad morzem w dalszym ciągu wiatr nieco silniejszy, w porywach osiągać może do 50 km/h.

W piątek przeważać będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, a przelotny deszczu padać może tylko na wschodzie. Stopniowo będzie robić się cieplej, temperatura maksymalna wyniesie od 19°C na północnym wschodzie i nad morzem do 24°C na południowym zachodzie. Wiatr już będzie słaby i będzie wiał z kierunków północnych. W weekend pogoda się nieco poprawi. IMGW przewiduje, że będzie nawet 26 stopni na plusie.