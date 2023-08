Śmierć Pauliny Sz. i jej syna na Stena Spirit. Prokuratura ujawniła nowe informacje

Natalia Kamińska

P od koniec czerwca naszym krajem wstrząsnęła śmierć 36-letniej Polki i jej syna. Wypadli oni za burtę promu płynącego do Szwecji. Nie był to jednak nieszczęśliwy wypadek: kobieta najpewniej wypchnęła syna i sama wyskoczyła. "Fakt" sprawdził, na jakim etapie jest śledztwo i co dzieje się z ciałami Polki i dziecka.