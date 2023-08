Stylizacja włosów. 3 zasady, których należy przestrzegać, aby im pomóc, a nie zaszkodzić

Stylizacja włosów to droga do pięknej fryzury? Tak, ale nie zawsze. Tego rodzaju zabiegi, jeśli są nadmierne albo nieprawidłowo przeprowadzane, mogą bardziej zaszkodzić niż pomóc twoim włosom. Bo nie każda stylizacja wpływa korzystnie na ich zdrowie. Trzymając się jednak pewnych zasad, spokojnie dasz radę połączyć jedno i drugie.

Stylizacja włosów to zaprojektowanie i stworzenie fryzury w określonym stylu. Prezentujemy trzy ogólne zasady, których warto przestrzegać, aby była ona dla nich jak najbardziej przyjazna. Materiały prasowe / Philips

Masz w małym palcu stylizację włosów – ich czesanie, suszenie, kręcenie, prostowanie czy upinanie? Technika to jedna połowa sukcesu. Druga to narzędzia, bo nawet największa mistrzyni nie wyczaruje pożądanych efektów bez starannie dobranego wyposażenia, w tym przypadku różnych urządzeń i kosmetyków codziennego użytku. Bo to właśnie w nich tkwi klucz do perfekcyjnej (a więc i zdrowej) stylizacji.

Na co powinnaś zwrócić szczególną uwagę przy modelowaniu włosów w domowym zaciszu? Po czym rozpoznasz produkty, które nie będą im szkodziły, zarówno w trakcie zabiegów, jak i na przyszłość? Oto trzy ogólne zasady, których warto zawsze przestrzegać, aby stylizacja twoich włosów była dla nich jak najbardziej przyjazna.

1. Właściwa temperatura

Jeden z największych wrogów twoich włosów? Zbyt wysoka temperatura. To ona osłabia ich kondycję i wręcz wpływa na nie destrukcyjnie. Co więcej, spowodowane gorącym powietrzem mikrouszkodzenia mogą być trwałe. Miej więc na uwadze, że regularny kontakt włosów z wysoką temperaturą, której źródłem są urządzenia do stylizacji, prowadzi do ich matowienia i przesuszenia. Jak zatem możesz się przed tym chronić?

Najlepiej rozejrzyj się za sprzętami, które dopasują się do twoich włosów, za każdym razem dobierając idealną temperaturę do spersonalizowanej ochrony. Przykładami są suszarki, prostownice i lokówki automatyczne Philips z technologią SenseIQ. Wyposażone w cyfrowy czujnik podczerwieni, będą nieustannie monitorować temperaturę twoich włosów, aby zapobiec ich przegrzaniu i maksymalnie zachować ich naturalne nawilżenie.

Zawsze też możesz posiłkować się preparatami, które zapewniają włosom termoochronę. Znajdziesz je w postaci sprayu, olejków czy serum. Utworzony przez tego rodzaju kosmetyki niewidzialny filtr ochroni włosy przed szkodliwym działaniem wysokich temperatur. Mogą one też działać odżywczo i nawilżająco, a także zawierać składniki, które ułatwią i utrwalą stylizację osiągniętą po suszeniu czy układaniu włosów.

2. Uzupełnianie keratyny

Upływ czasu i błędy popełniane podczas zabiegów pielęgnacyjnych nadwyrężają kondycję twoich włosów. Sensualnie dostrzeżesz to po utracie ich sprężystości, objętości, gładkości i blasku. Dzieje się tak, bo wspomniane czynniki "ograbiają" włosy z cząstek keratyny. To nierozpuszczalne w wodzie białko stanowi podstawowy budulec ludzkiego włosa. Jego niedobór będzie więc rzutował negatywnie na wygląd poddawanych stylizacji włosów.

Wniosek? Aby twoje włosy były gładkie i lśniące, musisz zatroszczyć się o uzupełnianie ubytków w ich strukturze. W tym celu sięgnij właśnie po preparaty z keratyną, czy to w formie czystej (płynna keratyna do włosów), czy wzbogaconej (szampony, odżywki, maski z dodatkiem tego białka). Dostępna w celach kosmetycznych keratyna ma taką postać (hydrolizat), że z łatwością wnika w głąb struktury włosów.

Stosowana w pielęgnacji włosów keratyna wspomoże ich stylizację, bo zwiększa ich wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne oraz odporność na działanie czynników chemicznych i termicznych, takich jak farbowanie, suszenie czy prostowanie. Paradoksalnie, by zatrzymać we włosach dostarczoną z zewnątrz keratynę, zaleca się... utrwalenie prostownicą efektów działania tego preparatu.

3. Regularne oczyszczanie

Stylizacja włosów nie będzie miała sensu, jeśli nie zadbasz o regularne oczyszczanie zarówno włosów, jak i skóry głowy. Wiadomo, że kurz, pyły i mikroorganizmy, a także resztki kosmetyków sprawiają, że włosy tracą swój piękny i zdrowy wygląd. Jednak nawet częste, lecz nieprawidłowo wykonane mycie włosów spowoduje, że efekty stylizacji będą niezadowalające, żeby nie powiedzieć, mizerne.

By sprzyjać kondycji włosów, którą chcesz stylizować, musisz oprzeć podstawową czynność, jaką jest mycie, na dobrze dobranym szamponie do głowy. Bez dopasowania go do rodzaju twoich włosów (np. przetłuszczające się albo suche) może się okazać, że ta czynność przyniesie więcej szkody niż pożytku i tylko skomplikuje późniejszą stylizację. To jednak nie koniec, gdyż samo mycie włosów nie wystarczy.

W utrzymaniu prawidłowej higieny włosów duże znaczenie ma pielęgnacja skóry głowy, która stanowi "podłoże" dla naszych włosów. Dbaj zatem o regularny peeling, dzięki któremu włosy będą wolniej się przetłuszczać, szybciej rosnąć, rzadziej wypadać oraz stawać się mocniejsze, bardziej lśniące i lepiej odżywione. Tak "zaopiekowane" włosy będą z pewnością miały większą "ochotę" na dowolną stylizację.