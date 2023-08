T o nie będą łatwe dni dla osób, które szczególnie ciężko odczuwają upalne dni. W Polsce znowu zrobi się gorąco – miejscami będzie powyżej 30 st. C w cieniu. Do tego musimy się przygotować na kolejne burzowe zjawiska.





Lepiej sprawdźcie pogodę, zanim zaplanujecie długi weekend. Najgorsza ma być jedna noc

redakcja naTemat.pl

