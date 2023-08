Popularny horror "M3GAN" wylądował dziś na VOD. Oto gdzie go obejrzycie

"M3GAN" jest jednym z najpopularniejszych horrorów sci-fi ostatnich lat. Film w reżyserii Gerarda Johnstone'a zebrał w większości pozytywne opinie wśród widzów. Krytycy natomiast są nim zachwyceni. Tytuł o diabolicznej lalce AI trafił właśnie na jedną z platform streamingowych. Wyjaśniamy, gdzie można go obejrzeć.

Gdzie obejrzeć film "MEGAN" ("M3GAN")? Od dziś na jednej z platform streamingowych w Polsce. Fot. kadr z filmu "M3GAN"

"Mordercze lalki chyba nigdy nam się nie znudzą i nie przestaną straszyć (podobnie jak klauny). Byli już ikoniczny Chucky, nawiedzona Annabele, czy Billy na rowerku z 'Piły'. Teraz czas na M3GAN, czyli zabawkę na miarę naszych czasów – nie jest opętana przez ducha i nikt nią nie steruje. Ma sztuczną inteligencję, która z czasem się buntuje. Niby nic nowego, ale nie da się oderwać od niej wzroku" – czytamy w recenzji autorstwa Bartosza Godzińskiego z Działu Kultura w naTemat.

"Megan" (lub "M3GAN") miała swoją oficjalną premierę w grudniu 2022 roku w Los Angeles. FIlm zarobił na całym świecie ponad 181 milionów dolarów, i warto tu zauważyć, że budżet horroru wyniósł zaledwie 12 ml USD.

Na portalu Rotten Tomatoes poświęconym filmom i serialom możemy dostrzec, że tytuł o laleczce cieszy się znakomitymi opiniami wśród krytyków. Spośród 311 recenzji 97 proc. było pozytywnych. Jeśli zaś chodzi o przeciętnych widzów, 78 proc. z nich oceniło horror jako dobry.

"M3GAN to przyjemna gra typu horror-lite: poznawcza, zabawna, ale niezbyt przerażająca" – skomentowała Wendy Ide z brytyjskiego tygodnika "The Observer". "Ta radośnie mroczna satyra społeczna to pierwsza tak wspaniała przejażdżka filmowa w tym roku" – stwierdził Richard Roeper z dziennika "Chicago Sun-Times".

Dodajmy, że na polskim portalu Filmweb widzowie wystawili "M3GAN" ocenę 5,7/10.

"M3GAN" - gdzie obejrzeć? (VOD)

Od poniedziałku 14 sierpnia subskrybenci serwisu streamingowego SkyShowtime będą mogli obejrzeć "MEGAN" na swoich telewizorach oraz komputerach.

O czym jest fabuła hollywoodzkiej produkcji? Gemma (Allison Williams z serialu "Dziewczyny") jest zdolną programistką, która pracuje w firmie z zabawkami i prowadzi eksperyment na sztucznej inteligencji. Kobieta tworzy lalkę o imieniu M3GAN, dzięki której dzieci nie będą już nigdy czuły się samotne. Niestety AI buntuje się i wpada w morderczy szał.

W obsadzie filmu - oprócz Williams - pojawiają się również m.in. Amie Donald, Jenna Davis ("Raven na chacie"), Violet McGraw ("Nawiedzony dom na wzgórzu"), Ronny Chieng ("Bajeczbie bogaci Azjaci"), Brian Jorda Alvarez ("Wszystko się może zdarzyć") i Jack Cassidy ("Morderstwo z książki").

Kiedy "Barbie" trafi na VOD?

"Barbie" dominuje w kinach, ale w końcu trafi oczywiście do streamingu. Ale gdzie i kiedy? David Zaslav, prezes Warner Bros., potwierdził, że film Grety Gerwig obejrzymy na HBO Max (a właściwie na Max, bo tak platforma nazywa się w USA). Wytwórnia jednak się nie śpieszy. Zaslav, zadowolony z faktu, że (ogromna) inwestycja w promocję "Barbie" się opłaciła, chce, aby film był wyświetlany w kinach jak najdłużej.

– "Barbie" jest dla nas bardzo ważna – powiedział Zaslav na spotkaniu z inwestorami 3 sierpnia, cytowany przez magazyn "Deadline". – Naprawdę wierzymy w okienko dystrybucyjne. Pozwólmy filmowy się ograć i przejść przez etapy, które od zawsze działały w tym biznesie. Dopiero wtedy wypuścimy "Barbie" na Max. Sądzimy, że i tam odniesie sukces, a zdarzy się to jesienią – wyjawił.

