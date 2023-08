O włos od tragedii na Mazurach. Ciągnik przygniótł 12-latka, interweniowało LPR

Do bardzo niebezpiecznego wypadku doszło w miejscowości Golubie w województwie warmińsko-mazurskim. W niedzielę, około godz. 17:30 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o osobie przygniecionej przez ciągnik. Okazało się, że poszkodowane jest dziecko – 12-letni chłopiec.

Golubie: Dziecko zostało przygniecione przez ciągnik. Koszmarny wypadek Fot. NewsLubuski/East News

Ciągnik przygniótł chłopca

Gdy strażacy przyjechali na miejsce wypadku, ujrzeli w przydrożnym rowie ciągnik z przyczepą, który przewrócony był kołami do góry. Do sytuacji doszło w niedzielę, około godz. 17:30, w miejscowości Golubie w powiecie ełckim.

Osoba poszkodowana, czyli 12-letni chłopiec, została wydobyta przed przyjazdem zastępów straży pożarnej i w momencie przybycia strażaków była już badana przez Zespół Ratownictwa Medycznego. Informacje te przekazał kpt. Kacper Dobrowolski ze straży pożarnej w Ełku. 12-latek z obrażeniami ciała został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Trwa ustalanie szczegółów wypadku.

9-latek zginął po tym, jak przygniótł go traktor

Zaledwie kilka dni wcześniej informowaliśmy o innym wypadku z udziałem dziecka, który okazał się śmiertelny. Do dramatu doszło w województwie podlaskim. W miejscowości Srebrna 9-letni chłopiec zginął na miejscu po tym, jak został przygnieciony przez traktor. Sprawcą wypadku najpewniej był 13-latek, który jechał skuterem bez uprawnień. Jak przekazał serwis TVN24, do zdarzenia doszło w Srebrnej koło Szumowa. 47-letni mężczyzna jechał traktorem wraz z 9-letnim chłopcem, natomiast w przeciwnym kierunku poruszał się skuter, który prowadził 13-latek. Z niepodanych przyczyn jadący z tyłu jednośladu 42-letni mężczyzna spadł z pojazdu na drogę. Kierowca ciągnika, by nie przejechać pasażera skutera gwałtownie zahamował. Z tego powodu stracił panowanie nad traktorem, który przechylił się na lewy bok i wpadł do pobliskiego rowu. Według ustaleń TVN24 47-latek i towarzyszący mu 9-letni chłopiec zostali przygnieceni przez maszynę. Kierowca ciągnika wraz z 42-letnim pasażerem skutera zostali przewiezieni do szpitala. Dziecko zginęło na miejscu. 13-latek prowadzący skuter uciekł z miejsca tragedii, jednak niedługo później miejscowa policja zdołała go odszukać.