Morderczy upał może popsuć defiladę. Prognozy są bezlitosne

Już we wtorek o godz. 14:00 w Warszawie rozpocznie się pierwsza od trzech lat wielka defilada wojskowa. Widowisko z pewnością będzie spektakularne, jednak udział w nim może być skrajnie niebezpieczny dla zdrowia. Trasa defilady wiedzie bowiem zupełnie odsłoniętą Wisłostradą – a prognozy pogody na wtorek przewidują, że temperatura w Warszawie sięgnie 36 st. C w cieniu.

Prognozy wskazują, że pogoda w Warszawie będzie bardzo ciężka do zniesienia podczas wielkiej defilady Fot. Marek BAZAK/East News / wxcharts.com

We wtorek 15 sierpnia w Warszawie odbędzie się wielka defilada wojskowa, zorganizowana z okazji Święta Wojska Polskiego. Organizatorzy zapowiadają, że będzie to największa tego typu impreza w historii niepodległej Polski – a plany rzeczywiście zdają się to potwierdzać.

Po Wisłostradzie przejdzie we wtorek blisko dwa tysiące żołnierzy, którym będzie towarzyszyć prezentacja ok. 200 jednostek sprzętu wojskowego. Zobaczyć mamy również najnowsze zakupy polskiej armii: czołgi Abrams i K2, bojowe wozy piechoty Borsuk, drony Bayraktar czy koreańskie samoloty FA-50.

Wielka defilada w Warszawie. Prognoza pogody na wtorek

Nic dziwnego, że przy tej okazji oczekuje się, że na trasie defilady pojawią się tłumy widzów. Najnowsze prognozy pogody przyniosły jednak bardzo złe wieści dla osób, które planują wybrać się na to wydarzenie.

W stolicy obowiązuje od kilku dni alert IMGW 2. stopnia ostrzegający przed upałami. Wtorek będzie z kolei w Warszawie najgorętszym dniem lata. Synoptycy IMGW prognozują, że o godz. 14:00 – czyli w momencie rozpoczęcia defilady – temperatura w cieniu wynosić będzie ponad 36 st. Celsjusza. A trasa defilady wiedzie Wisłostradą, gdzie cienia praktycznie nie ma.

Jak postępować w czasie upału?

Osoby, które zdecydują się na udział w imprezie, powinny pamiętać o tym, żeby chronić się przed ekspozycją na bezpośrednie promieniowanie słoneczne:

nosić okulary przeciwsłoneczne,

mieć nakrycie głowy,

zastosować krem przeciwsłoneczny z odpowiednim filtrem.

Ważne jest też, aby na bieżąco uzupełniać odpowiednie ilości płynów oraz w miarę możliwości schładzać się chłodnymi napojami (ale nie zimnymi – które mogą wywołać szok termiczny).

Jak ostrzega IMGW:

Wielka defilada w Warszawie. Będą zmiany w ruchu

Osoby przebywające w Warszawie 15 sierpnia muszą liczyć się tego dnia ze sporymi utrudnieniami. Nieprzejezdna będzie rzecz jasna Wisłostrada, jak również ulice poprzeczne do niej oraz trzy mosty na Wiśle. Autobusy pojadą po zmienionych trasach.

Wisłostrada zostanie zamknięta od mostu Skłodowskiej-Curie do ulicy Gagarina. Jak informuje Urząd m.st. Warszawy, na wielu skrzyżowaniach ruchem będą kierowali policjanci, a na okolicznych ulicach wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela. Nowe znaki napotkają także piesi i rowerzyści.

W trakcie trwania próby służby mogą zdecydować o wyłączeniu z ruchu również innych ulic. Zmiany w ruchu obowiązywać będą od godziny 20:00 w poniedziałek 14 sierpnia do godziny 18:00 we wtorek 15 sierpnia. Ich pełną listę można zobaczyć pod tym linkiem.