Trąba powietrzna w Łódzkiem. "Ściągało dach za dachem"

W nocy ze środy na czwartek 17 sierpnia przez województwo łódzkie przeszły silne ulewy i burze. Pojawiła się nawet trąba powietrzna, która zrywała dachy. Strażacy przez całą noc pracowali nad usuwaniem jej skutków. Najbardziej ucierpiała miejscowość Niechmirów w gminie Burzenin.

Silne burze w Polsce. Trąba powietrzna przeszła w Łódzkiem Fot. KP PSP w Sieradzu

Kapitan Marcin Zwierzak, rzecznik prasowy straży pożarnej w Sieradzu przekazał w rozmowie z RMF FM, że w miejscowości Niechmirów trąba powietrzna zerwała aż 7 dachów. – Tam jest najwięcej dachów zerwanych. Siedem dachów z budynków mieszkalnych, gospodarczych. Na pewno jeszcze te działania będą trwały – przekazał.

Co ciekawe, burza trwała zaledwie kilka minut, a doprowadziła do wielu zniszczeń i problemów. – To pięć minut podobno trwało. Błyskało, ruszyło i dach za dachem ściągało – dodał.

Burze pojawiły się między innymi na Dolnym Śląsku, Ziemi Łódzkiej i Podkarpaciu, a na Opolszczyźnie spadł grad. Strażacy otrzymali wieczorem kilkadziesiąt zgłoszeń – najwięcej odnotowano ich w powiatach: sieradzkim – 19, wieluńskim – 10 i jedno w Pabianicach.

– Odnotowaliśmy 45 interwencji związanych z usuwaniem zniszczeń - 23 w pow. sieradzkim, 17 w wieluńskim i 3 w wieruszowskim. Strażacy usunęli 26 połamanych drzew i zabezpieczyli 15 uszkodzonych dachów. Na szczęście nikt nie został poszkodowany – poinformował rzecznik wojewódzkiej PSP w Łodzi mł. brygadier Jędrzej Pawlak w rozmowie z WP.

Jaka pogoda 17 sierpnia?

W całym kraju będzie bardzo gorąco, temperatura w niektórych regionach sięgnie nawet 34 st. C. IMGW wydało ostrzeżenia I, II i III stopnia dotyczące upałów. Wiatr dojdzie maksymalnie do 14 km/h.

Jak podaje IMGW, w nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu i lokalnie burze, możliwy grad. Wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Miejscami na południu kraju po opadach wystąpią mgły ograniczające widzialność do 300 m.