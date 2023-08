P iaskowy pył z Sahary Kalima dotarł do Polski. Co prawda ma to miejsce cyklicznie, jednak naukowcy wskazali w tym roku na kolejne wynikające z tego zagrożenie. Jak wynika z badań, w piasku z Sahary wykryto obecność pierwiastków promieniotwórczych.





Radioaktywny pył nad Polską. Państwowa Agencja Atomistyki zabrała głos

Rafał Badowski

