Podczas amerykańskiej gali wrestlingu doszło do szokującej sytuacji. W trakcie jednego z pojedynków niespodziewanie pojawił się... Leatherface, główny złoczyńca z serii "Teksańska masakra piłą mechaniczną". Zamaskowany mężczyzna wymachiwał niebezpiecznym narzędziem i zaczął gonić jedną z kobiet. A ludzie i tak powiedzą, że wrestling to fake.

Fot. Gala wrestlingu AEW "Texas Chainsaw Massacre Death Match”. Źródło: YouTube/All Elite Wrestling

W środę (16 sierpnia) odbyła się gala federacji All Elite Wrestling (AEW) w Bridgestone Arena w Nashville w Stanach Zjednoczonych. To w trakcie tego wydarzenia doszło do jednego z bardziej kuriozalnych sposobów promocji nowej gry komputerowej "The Texas Chain Saw Massacre".

To właśnie tam miał miejsce także pierwszy "Texas Chainsaw Massacre Death Match" – czyli rodzaj pojedynku, w trakcie którego "wszystkie chwyty są dozwolone" i sędzia nie dyskwalifikuje zawodników za bicie się przedmiotami, w tym używanie takich przedmiotów jak... gitara akustyczna lub drewniany stół.

Do walki stanęli ze sobą Jeff Hardy kontra Jeff Jarrett, ale w przebiegu pojedynku uczestniczyli też inni zawodnicy. Zwycięzca miał zdobyć tytuł mistrza "Texas Chain Saw Massacre Death Match".

Niespodziewanie w trakcie walki publiczność oraz widzowie przed ekranami ujrzeli niecodzienny widok – nagle zza kulis wyłonił się mężczyzna wymachujący piłą mechaniczną, ucharakteryzowany na Leatherface'a, głównego antagonistę słynnej filmowej serii "Teksańska masakra piłą mechaniczną".

Po krótkiej konfrontacji z jednym z wrestlerów przy ringu – "Leatherface" zniknął za kulisami, goniąc za Karen Jarrett, żoną i menadżerką Jeffa Jarretta, który ostatecznie wygrał pojedynek.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że to nie pierwszy raz, gdy wrestling przenika się ze światem filmu (i nie mam tu na myśli słynnych wrestlerów, jak Dwayne "The Rock" Johnson, czy John Cena, którzy odnaleźli swoje miejsce w Hollywood).

W 1998 roku podczas gali WCW fani wrestlingu mogli zobaczyć "na żywo" legendę horroru – Laleczkę Chucky.

Natomiast w 1990 roku w trakcie walki wrestlerów do akcji wkroczył sam... Robocop.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że pierwszy film "Teksańska masakra piłą mechaniczną" swoją premierę miał w 1974 roku i od tamtej pory doczekał się wielu kontynuacji, a także nowych wersji.

Co ciekawe, oryginalny film w reżyserii Tobe'a Hoopera został zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Mowa o makabrycznej historii Eda Geina, mordercy zwanego także Rzeźnikiem z Plainfield, który wykradał zwłoki z grobów i dekorował swoje mieszkanie ludzkimi częściami ciała.

Nowa gra "The Texas Chain Saw Massacre" ma swoją premierę 18 sierpnia 2023 i będzie dostępna na PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox X/S, Microsoft Windows.