Nie żyje ceniony dziennikarz. Znaliśmy go z TVP, Radia Łódź, a nawet TVN

Krzysztof Lisiecki był mocno związany z Sieradzem (woj. łódzkie). Dziennikarstwo było jego wielką pasją. Pracował m.in. dla "Dziennika Łódzkiego", "Głosu Robotniczego", "Głosu Porannego". Był również sieradzkim korespondentem Radia Łódź, TVP3 Łódź i TVN. Zmarł w wieku 68 lat.

Krzysztod Lisiecki nie żyje. Dziennikarz TVP i Radia Łódź Fot. Stanislaw Bielski/REPORTER

Krzysztof Lisiecki nie żyje

Krzysztof Lisiecki urodził się 14 lipca 1955 roku w Świerczowie pod Widawą. W 1978 roku ukończył pedagogikę szkolną na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Miał ogromne doświadczenie dziennikarskie, pracował m.in. dla "Dziennika Łódzkiego", "Głosu Robotniczego", "Głosu Porannego". Był również sieradzkim korespondentem Radia Łódź, TVP3 Łódź i TVN.

Współtworzył i był prezesem Telewizji Sieradz Studio Filmowe. Wymyślił i współtworzył przegląd muzyki rockowej "Mlekomalia" (1983-1991), był także autorem kilkudziesięciu piosenek. O śmierci swojego kolegi poinformowało Radio Łódź.

Nazwisko Lisiecki kojarzone jest z osiedlową telewizją sieradzką, którą przez wiele lat kształtował i współtworzył. Na przestrzeni ostatniej dekady był pomysłodawcą i twórcą serwisu Siewie.tv, który stał się źródłem informacji i rozrywki. W ciepłych słowach pożegnała go na swoim Facebooku dziennikarka Dominika Tarnowska.

Znów żałoba w branży medialnej

To nie jedyna smutna wiadomość dla branży medialnej w ostatnich miesiącach. Jak niedawno informowaliśmy w naTemat.pl w maju odszedł Marcin Tomaszewski. Dziennikarz TVP 3 Bydgoszcz był związany ze stacją 18 lat. Odszedł w wieku 47 lat. Nie podano, co było przyczyną śmierci Marcina Tomaszewskiego. Relacje pracowników lokalnej telewizji wskazują jedynie, że 47-latek odszedł nagle i niespodziewanie. "Na to ostatnie pytanie od nas – dlaczego? – już nam nie odpowie. Bez pożegnania, za szybko, po cichu. Tak się nie robi, Marcin" – napisano wówczas Jak poinformowała stacja TVP 3 Bydgoszcz, Tomaszewski przez 18 lat przygotowywał programy kulturalne oraz publicystyczne. Był realizatorem reportaży i filmów, poświęconych działalności Żołnierzy Wyklętych.