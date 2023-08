Prawie cała Polska w alertach IMGW. W tych miejscach będzie szczególnie niebezpiecznie

W sobotę 19 sierpnia, po południu i wieczorem, nad dużą częścią Polski przetoczą się burze z gradem. IMGW wydało alerty obejmujące większość kraju. Przed niebezpieczną pogodą ostrzega również RCB.

Alerty IMGW objęły większość Polski Fot. IMGW

Burze z gradem nad Polską. Alerty IMGW

W sobotę 19 sierpnia po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Uniknąć ich mogą jedynie mieszkańcy zachodnich krańców Polski.

W czasie burz suma opadów sięgnie około 35 mm, a lokalnie (zwłaszcza na południowym wschodzie kraju) – nawet do 50 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 28°C na Pomorzu do 33°C na wschodzie kraju, z kolei nad morzem i w dolinach górskich – od 23°C do 27°C. W czasie burz porywy wiatru sięgną nawet 75 km/h. Burzowa aura utrzyma się również w nocy oraz w niedzielę.

W związku z zagrożeniem IMGW wydało alerty meteorologiczne ostrzegające przed burzami z gradem. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują dla województw:

lubelskiego,

świętokrzyskiego,

śląskiego,

małopolskiego,

podkarpackiego.

W innych województwach obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Burze nad Polską. Ostrzega też RCB

Przed intensywnymi burzami ostrzega także alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

"Dziś (19.08) możliwe intensywne opady deszczu i burze z gradem. Przygotuj się na ewentualne podtopienia. Śledź komunikaty pogodowe" – czytamy w alercie RCB rozesłanym w sobotę do odbiorców na terenie woj. śląskiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.

Eksperci ostrzegają przed możliwymi podtopieniami oraz przerwami w dostawach prądu. Apelują również o zabezpieczenie rzeczy, które może porwać wiatr.