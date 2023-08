Ron Cephas Jones nie żyje. Zdobywca nagrody Emmy miał 66 lat

Amerykański aktor Ron Cephas Jones zmarł w wieku 66 lat. Dwukrotny zdobywca prestiżowej nagrody Emmy za rolę w serialu "Tacy jesteśmy" od wielu lat zmagał się z przewlekłą chorobą płuc.

Nie żyje amerykański aktor Ron Cephas Jones Fot. CHRIS DELMAS/AFP/East News

Ron Cephas Jones nie żyje

Informację o śmierci gwiazdora potwierdził w sobotę jego rzecznik w oświadczeniu przesłanym do magazynu "People". "Przez całą karierę jego ciepło, piękno, hojność i życzliwość odczuwał każdy, kto miał szczęście go poznać" – podkreślono.

Ron Cephas Jones rozpoczął swoją karierę w Nuyorican Poets Cafe i pozostał wierny scenie przez całe życie. Niedawno otrzymał nominację do nagrody Tony oraz nagrodę Drama Desk Award za rolę w "Clyde's on Broadway".

Aktor najbardziej znany był z serialu "Tacy jesteśmy" ("This is Us"). Za rolę biologicznego ojca Randalla Pearsona otrzymał aż dwie prestiżowe statuetki Emmy: w 2018 i 2020 roku.

W tym samym roku, w którym wygrał po raz drugi, swoją pierwszą nagrodę Emmy zdobyła jego córka Jasmina – był to pierwszy raz, kiedy ojciec i córka zdobyli statuetki na tej samej ceremonii.

Polskim widzom Ron Cephas Jones znany jest również m.in. z serialu "Mr. Robot" czy serialu Marvela "Luke Cage". Wystąpił również u boku Julianne Moore w ekranizacji powieści Stephena Kinga "Lisey's Story".

W 2021 roku Jones ujawnił, że zmaga się z przewlekłą chorobą płuc, z powodu której otrzymał podwójny przeszczep płuc.

– Nie chcę mówić o cudzie, ale miałem dużo szczęścia. Miałem świetnych lekarzy. Nadal była to bardzo trudna i żmudna rehabilitacja. Wracam do zdrowia do końca życia. To nie jest tak, że dostajesz nowe płuca i zaczynasz biegać. Przez cały czas musisz pracować nad swoim ciałem – mówił w 2022 roku w wywiadzie dla magazynu "Today".

Aktora pożegnał na Instagramie Sterling K. Brown, jego serialowy syn z "Tacy jesteśmy". "Życie naśladowało dziś sztukę – nie ma już wśród nas jednego z najwspanialszych ludzi, jakich widział świat. Ron Cephas Jones odszedł, a świat jest trochę mniej jasny. Bracie, jesteś przez nas kochany. I będziemy za tobą tęsknić. Spraw, by śmiali się w następnej fazie istnienia, a spotkamy się, kiedy tam dotrę" – napisał.