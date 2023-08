Festiwalowy makijaż na ostatnie podrygi lata? Czemu nie! Pomoże ci w tym te pięć produktów

Lato nieubłaganie się kończy, a wraz z nim festiwale. To ostatni dzwonek, żeby w tym roku stworzyć festiwalowy makijaż, który przecież wcale niekoniecznie trzeba nosić na wielkie muzyczne imprezy. Wybraliśmy pięć produktów z Sephory, które pomogą ci stworzyć idealny look na schyłek lato i... będą w gotowości na następne wakacje.

Jak wyczarować festiwalowy makijaż? Fot. Sephora / materiałowy prasowe

Festiwalowy makijaż, czyli właściwie jaki? Przede wszystkim kolor, błysk i zabawa. Jak radzi Sephora, możesz wyczarować chociażby #PastelLook, czyli sięgnąć po pastelowe odcienie w odcieniach błękitu oraz różu i dodać kolorowe, błyszczące kryształki. Umieść je na powiekach, w kącikach oczu, gdzie tylko chcesz.

A może #GlitterLook, czyli makijaż z mieniącym się na słońcu brokatem? Narysuj kolorowe piegi na twarzy za pomocą eyelinera, odśwież cerę nawilżającą mgiełką i... baw się dobrze!

Być może wolisz jednak #ColorfulSummer, czyli look z mocno zaznaczonym, kolorowym okiem (nałóż kolor w postaci rozmytej kreski na dolnej powiece, który prezentuje się idealnie niezależnie od kształtu oka) i pięknie rozświetloną cerą? Nie zapomnij o podkładzie rozświetlającym i podkręcającej maskarze, które są podstawą każdego letniego makijażu i... gotowe.

Jak zrobić festiwalowy makijaż? Te pięć produktów z Sephory ci w tym pomoże

Wybraliśmy pięć produktów, które pomogą ci wyczarować idealny festiwalowy look na koniec lata. Wszystkie znajdziesz w sieci perfumerii Sephora.

1. Koloryzujący krem do ciała CC BODY Perfecing Tinted Body Cream

Podstawą festiwalowego looku jest pełna blasku, muśnięta słońcem skóra, znak dobrze przeżywanego (lub przeżytego) lata. Jeśli chcesz podkreślić kolor swojej karnacji, ale nie chcesz używać samoopalacza, mamy coś dla ciebie: CC BODY Perfecing Tinted Body Cream marki Erborian, która kultywuje sekrety koreańskiego piękna.

CC BODY Erborian to koloryzujący krem CC do ciała, który zawiera pigmenty dobrane do wszystkich odcieni skóry. Wtapiają się one w nasz naskórek, czego efektem jest piękny efekt brązujący na jasnej skórze oraz rozjaśnienie i wyrównanie kolorytu skóry ciemniejszej. Oprócz tego CC Body nawilża i wygładza skórę, która jest wyraźnie miększa.

Perfecing Tinted Body Cream nie zawiera samoopalacza i spokojnie możesz stosować go przez cały rok, a do kompletu możesz użyć kremu BB Erborian do twarzy: BB Crème Au Ginseng "Baby Skin" Effect z SPF 20, który jest dostępny w formacie podróżnym i da efekt ładnej, świeżej skóry.

2. Cienie do powiek Glitter Power

Nie ma festiwalowego makijażu bez koloru i brokatu. Glitter Power marki Sephora Collection to niezwykła mini paletka z trzema wielofunkcyjnymi cieniami, które można wygodnie układać jeden na drugim. Wszystkie cienie w zestawie, brokatowy, matowy i opalizujący idealnie ze sobą współgrają: możesz mieszać je lub nakładać samodzielnie na powieki, policzki i usta.

Gama Glitter Power to: Pink Power w odcieniach różu (jasnoróżowy róż, fioletowy róż i połyskujący róż z pomarańczowymi i zielonymi refleksami); Brown Power, czyli ciepłe odcienie: brzoskwiniowy, brązowy i połyskujący odcień w odcieniach od różowego złota po limonkową zieleń; Purple Power: paleta fioletowych odcieni, w tym beżowy róż, śliwkowy róż i holograficzny liliowy róż. Nic tylko wyzwolić kreatywność!

3. Biżuteria do twarzy Face Jewelry Set

Biżuteria do twarzy powstała we współpracy ze społecznością Sephora Collection na Instagramie i naprawdę robi wrażenie! Trzy zestawy w różnych kolorach i rozmiarach mają samoprzylepne folie, dzięki temu nie tylko łatwo przykleisz je na wybranych częściach twarzy w dowolnej konfiguracji, ale również usuniesz i... założysz ponownie (są wielokrotnego użytku). To świetny imprezowy, błyszczący akcent do każdego letniego makijażu, a do aplikacji potrzebny ci będzie tylko klej do sztucznych rzęs.

4. Wodoodporna maskara do rzęs BADgal BANG!

Wspominaliśmy już o maskarze jako podstawie festiwalowego makijażu, najlepiej wodoodpornej i dodającej objętości. Nowa wersja bestsellerowej BADgal BANG! od Benefit Cosmetics spełnia obie te funkcje i nie, wcale nie obciąża rzęs. Do tego odżywia je prowitaminą B5.

Tusz od Benefitu ma specjalnie zaprojektowaną szczoteczkę Slimpact!, która dociera nawet do najmniejszych rzęs. Dzięki temu nie tylko zapewnia ekstremalną objętość (jak zapewnia marka, aż przez 36 godzin), ale również wydłuża i unosi rzęsy. Piękne spojrzenie (które idealnie podkreśli brokat na powiece) gwarantowane.

5. Wosk do stylizacji brwi Brow Freeze Styling Wax

Były rzęsy, czas na brwi, czyli kolejny kluczowy akcent w każdym makijażu. Wegański wosk do stylizacji brwi Brow Freeze Styling Wax od marki Anastasia Beverly Hills pozwoli ci uzyskać modny efekt uniesionych, pierzastych brwi. Nie dość, że aplikacja jest banalnie łatwa, to wosk ma działanie utrwalające, dzięki czemu nie musisz się martwić, że twoje brwi nagle stracą kształt.

Oprócz tego Brow Freeze Styling Wax jest przezroczysty i nie ma koloru, dzięki czemu jest uniwersalny i będzie pasował do wszystkich brwi i każdej karnacji. Dobrej zabawy!