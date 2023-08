Trzecia Droga ujawniła listy wyborcze. "To zupełnie nowe rozdanie kart"

Trzecia Droga, czyli koalicja Polski 2050 i PSL ujawniła nazwiska swoich czołowych kandydatów do Sejmu we wszystkich okręgach w Polsce. Oto pełna lista, którą zaprezentowali liderzy ugrupowań.

Trzecia Droga ujawniła listy wyborcze. Fot. Michal Zebrowski/East News

– Polska 2050 wystawi w ramach Trzeciej Drogi wspaniałą drużynę ludzi, którzy naprawdę mają ciąg na bramkę. Doskonale wiedzą, jaka jest stawka tego meczu – mówił na konferencji prasowej Szymon Hołownia.

Jak podkreślał lider Polski 2050, to "zupełnie nowe rozdanie kart w polskiej polityce". – To ludzie, którzy idą do polityki nie po to, by wywracać stolik, ale aby go posprzątać – przekonywał.

Głos zabrał też Władysław Kosiniak-Kamysz. – Jak nie Trzecia Droga, to rządy PiS i Konfederacji. Zajęcie trzeciego miejsca prowadzi do prawdziwego zwycięstwa. Wtedy to my będziemy decydować, w którym kierunku idzie Polska – stwierdził przewodniczący PSL.

Listy wyborcze Trzeciej Drogi

Michał Kobosko będzie liderem stołecznej listy Polski 2050, o czym mówiło się już wcześniej. Drugie miejsce zgarnął Władysław Teofil Bartoszewski z PSL. W drugim warszawskim okręgu "jedynką" będzie Paweł Zalewski (Polska 2050), a dwójką – Bożena Żelazowska (PSL).

Poniżej przedstawiamy czołowych kandydatów Trzeciej Drogi we wszystkich okręgach wyborczych.

Kandydaci Trzeciej Drogi do Sejmu

Okręg nr 1 (Legnica) – Tadeusz Samborski, Jan Wojtowicz

Okręg nr 2 (Wałbrzych) – Zenon Madej, Zbigniew Tur

Okręg nr 3 (Wrocław) – Tomasz Zimoch, Jacek Protasiewicz

Okręg nr 4 (Bydgoszcz) – Norbert Pietrykowski, Dariusz Kurzawa

Okręg nr 5 (Toruń) – Zbigniew Sosnowski, Marcin Skonieczka

Okręg nr 6 (Lublin) – Joanna Mucha, Krzysztof Hetman

Okręg nr 7 (Chełm) – Wiesław Różyński, Ewa Jaszczuk

Okręg nr 8 (Zielona Góra) – Maja Nowak, Stanisław Tomczyszyn

Okręg nr 9 (Łódź) – Ewa Szymanowska, Bartłomiej Dyba-Bojarski

Okręg nr 10 (Piotrków Trybunalski) – Dariusz Klimczak, Katarzyna Nowakowska

Okręg nr 11 (Sieradz) – Paweł Bejda, Mikołaj Dorożała

Okręg nr 12 (Chrzanów) – Paweł Śliz, Maciej Ostrowski

Okręg nr 13 (Kraków) – Rafał Komarewicz, Ireneusz Raś

Okręg nr 14 (Nowy Sącz) – Urszula Nowogórska, Marcin Ratułowski

Okręg nr 15 (Tarnów) – Władysław Kosiniak-Kamysz, Piotr Górnikiewicz

Okręg nr 16 (Płock) – Piotr Zgorzelski, Marta Cienkowska

Okręg nr 17 (Radom) – Mirosław Maliszewski, Jarosław Kosior

Okręg nr 18 (Siedlce) – Marek Sawicki, Żaneta Cwalina-Śliwowska

Okręg nr 19 (Warszawa) – Michał Kobosko, Władysław Teofil Bartoszewski

Okręg nr 20 (podwarszawski) – Paweł Zalewski, Bożena Żelazowska

Okręg nr 21 (Opole) – Adam Gomoła, Marcin Oszańca

Okręg nr 22 (Krosno) – Bartosz Romowicz, Dariusz Sobieraj

Okręg nr 23 (Rzeszów) – Adam Dziedzic, Elżbieta Burkiewicz

Okręg nr 24 (Białystok) – Szymon Hołownia, Stefan Krajewski

Okręg nr 25 (Gdańsk) – Agnieszka Buczyńska, Łukasz Kopeć

Okręg nr 26 (Gdynia) – Marek Biernacki, Bartosz Szmajchel

Okręg nr 27 (Bielsko-Biała) – Mirosław Suchoń, Danuta Kożusznik

Okręg nr 28 (Częstochowa) – Henryk Kiepura, Małgorzata Imiolczyk

Okręg nr 29 (Gliwice) – Piotr Strach, Marek Bieniek

Okręg nr 30 (Rybnik) – Łukasz Osmalak, Paweł Helis

Okręg nr 31 (Katowice) – Michał Gramatyka, Wojciech Warski

Okręg nr 32 (Sosnowiec) – Kamil Wnuk, Miłosz Motyka

Okręg nr 33 (Kielce) – Czesław Siekierski, Rafał Kasprzyk

Okręg nr 34 (Elbląg) – Rafał Ryszczuk, Zbigniew Ziejewski

Okręg nr 35 (Olsztyn) – Urszula Pasławska, Ignacy Niemczycki

Okręg nr 36 (Kalisz) – Andrzej Grzyb, Barbara Oliwiecka

Okręg nr 37 (Konin) – Paulina Hennig-Kloska, Michał Pyrzyk

Okręg nr 38 (Piła) – Krzysztof Paszyk, Adam Luboński

Okręg nr 39 (Poznań) – Ewa Schädler, Jacek Tomczak

Okręg nr 40 (Koszalin) – Radosław Lubczyk, Maciej Słomka

Okręg nr 41 (Szczecin) – Jarosław Rzepa, Adam Rudawski

Kandydaci Polski 2050 do Senatu

Okręg nr 16 (Lublin) – Jacek Trela

Okręg nr 20 (Zielona Góra) – Mirosław Różański

Okręg nr 46 (Ostrołęka) – Grzegorz Nowosielski

Okręg nr 50 (Radom) – Cezary Brymora

Okręg nr 60 (Białystok) – Maciej Żywno

Okręg nr 73 (Rybnik) – Piotr Masłowski

Okręg nr 82 (Ostrowiec Świętokrzyski) – Piotr Dasios

Okręg nr 92 (Gniezno) – Grzegorz Fedorowicz

Kandydaci PSL do Senatu: