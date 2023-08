Atrakcje Wybrzeża Środkowego. Tu każdy znajdzie coś dla siebie

Agnieszka Michalik

U rzekające widoki, zamek, w którym mieszkał król, rozsuwany most, morze, jeziora i rzeki. Wybrzeże Środkowe to nie tylko malownicze krajobrazy, to także moc atrakcji dla każdego. Podpowiadamy, co możecie zobaczyć w Wiciu, Darłowie, Dąbkach, Bobolinie i Jarosławcu.