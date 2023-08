Morawiecki wykorzystał gwałt na 18-latku do kampanii. Uderza w Niemcy i UE

Natalia Kamińska

W sobotę 18-letni Polak zasnął na ławce, a potem został zgwałcony i okradziony. Chłopak zgłosił sprawę na policję, a niemieccy funkcjonariusze znaleźli podejrzanego w obozie dla uchodźców – to 20-letni Afgańczyk. W tej sprawie głos zabrał właśnie Mateusz Morawiecki, który zapowiedział, że Polska zwróci się do Niemiec o włączenie polskich prokuratorów do śledztwa. Przy okazji włączył dramat młodego Polaka w trwającą kampanię wyborczą poprzez nawiązanie do kryzysu z imigrantami w Europie.