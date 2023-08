Wstrząsające nagranie z awarii kolejki linowej. 12 godzin zwisali nad przepaścią

Do dramatycznego zdarzenia doszło w Pakistanie. Jeden z przyczepów kolejki linowej zerwał się w trakcie przejazdu, w wyniku czego osiem osób zwisało w wagoniku tuż nad przepaścią. Akcja ratownicza trwała ponad 12 godzin. Większość z uwięzionych w kolejce stanowiły dzieci, które jechały nią do szkoły.

Kolejka górska w Pakistanie. Awaria spowodowała przestój na 12 godzin Fot. FAROOQ NAEEM/AFP / East News / Instagram BBC

Oberwała się kolejka linowa, osiem osób wisiało nad przepaścią

Do zdarzenia doszło we wtorek 22 sierpnia w pakistańskiej prowincji Chajber Pasztunchwa tuż po godzinie 7:00 rano. Szóstka dzieci w wieku od 10 do 16 lat oraz dwoje dorosłych zmierzała kolejką linową z wioski Jangri do Batangi.

Jak informuje BBC, w pewnym momencie kursu pękły dwie z czterech lin, na których zamocowany był wagonik. W związku z dramatyczną awarią kolejka zawisła 275 metrów nad przepaścią, będąc przyczepiona tylko jednym mocowaniem do sprawnego okablowania.

Mieszkańcy doliny Allai, nad którą przebiegała trasa kolejki, o dramatycznej sytuacji powiadomili służby ratunkowe, jednak te dotarły do przerażonych pasażerów dopiero po czterech godzinach.

Portal radia BBC podaje, że jeden z nastolatków, który znajdował się w wagoniku, cierpi na chorobę serca i zemdlał z powodu nadmiernego stresu. To właśnie nieprzytomny chłopiec został jako pierwszy ewakuowany przez pakistańskich żołnierzy, gdy ci zdołali już dotrzeć na miejsce incydentu.

Reszta pasażerów została uratowana z wiszącej kolejki dopiero po zmroku, około godziny 19:00.

Katastrofa kolejki linowej w Pakistanie, są pierwsze aresztowania

Pakistańscy żołnierze już po akcji ratunkowej przekazali, że wydobycie pasażerów było "niezwykle trudne i wymagające". Tego dnia w miejscu, w którym doszło do awarii, występowały silne porywy wiatru. To spowodowało, że ewakuacja wszystkich podróżujących była tak czasochłonna.

Choć historia ma szczęśliwe zakończenie, mogła zakończyć się zgoła inaczej. Jedna z osób, która zawisła ponad ćwierć kilometra nad ziemią, mówiła o tym jak obawiała się, że "to już koniec". Podobne zdanie wyraził krewny jednego z uratowanych dzieci.

"To był dzień zagłady dla regionu" – powiedział lokalnej prasie, na którą powołał się brytyjski serwis.

W związku z katastrofą, która mogła kosztować życie osiem osób, lokalna policja aresztowała już właściciela kolejki linowej Gula Zareena. Mężczyzna miał dopuścić się licznych niedopatrzeń w sprawie konserwacji urządzeń. Jak informuje BBC, w obawie przed zaniedbaniami technicznymi prezydent Pakistanu Arif Alvi zlecił swojej administracji przeprowadzenie szczegółowych oględzin wszystkich linowych kolejek w kraju.

Wypadek kolejki górskiej we Włoszech

Podobny incydent z udziałem kolejki linowej wydarzył się dwa lata temu we Włoszech. Niestety awaria zakończyła się tragedią, bowiem w wypadku zginęło aż 14 osób.

Jak pisaliśmy w naTemat, zdarzenie miało miejsce 23 maja 2021 roku w okolicach szczytu Motarrone w regionie Piemont. Jeden z wagoników kolejki linowej łączącej szczyt z miejscowością Stresa runął na ziemię z wysokości kilkudziesięciu metrów. Przeżył tylko 5-letni chłopiec, którego prawdopodobnie uratował jego ojciec Więcej o tamtym dramatycznym wypadku przeczytacie tutaj.