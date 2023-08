Krupińska poszła z kolegami z branży na zapiekanki w Sopocie. "Ceny większe niż w Grecji"

Weronika Tomaszewska

T rwa Top of the Top Sopot Festival. Do nadmorskiego kurortu zjechały się największe gwiazdy TVN. Wśród nich Paulina Krupińska, Damian Michałowski i Wojciech Bojanowski, którzy swój nocny wypad na zapiekanki relacjonowali w sieci. Porozmawiali z tamtejszym sprzedawcą m.in. o wysokich cenach nad morzem.