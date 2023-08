El Dursi szczerze o alkoholu na planie "Hotelu Paradise". Prowadząca wspomina o "nudzie"

Klaudia El Dursi pojawiła się w Sopocie, gdzie między festiwalowymi koncertami odbyła się konferencja TVN. Prowadząca program "Hotel Paradise" w rozmowie z Kamilem Frątczakiem z naTemat szczerze wypowiedziała się o alkoholu, który dostają uczestnicy na planie randkowego show. – Gdyby go nie było (...) program byłby nudniejszy – oceniła.

Klaudia El Dursi o alkoholu w "Hotelu Paradise". Fot. Pawel Wodzynski/East News

El Dursi z niecierpliwością wyczekuje premiery kolejnej 7. już edycji "Hotelu Paradise", którą niedawno zakończyła nagrywać w gorącej Kolumbii.

W minioną środę (23 sierpnia) w Sopocie oprócz Top of the Top Sopot Festiwalu, miała miejsce specjalna ramówkowa konferencja, na której gwiazdy TVN promowały swoje programy.

Klaudia El Dursi dla naTemat o alkoholu w "Hotelu Paradise"

Kamil Frątczak z redakcji naTemat porozmawiał z gospodynią randkowego show o wątku, który od początku wzbudza kontrowersje wśród widzów. Chodzi o alkohol, który na planie przyjmują uczestnicy.

– Zastanawiałaś się kiedyś, co by było, gdyby nie było alkoholu w tle – zapytał dziennikarz.

– Mogę zdradzić, że pierwsze sezony były zdecydowanie bardziej zakrapiane. Teraz tego alkoholu wcale nie jest w aż tak dużych ilościach, dlatego że my im też go trochę dzielimy, dawkujemy, żeby tak nie było, że oni stracą kontrolę i potem będą czegoś żałować, bo nam też absolutnie na tym nie zależy – wyjaśniła modelka.

– Co by było, gdyby nie było tego alkoholu? No myślę, że zdecydowanie bardziej uczestnicy byliby powściągliwi, tym samym program byłby nudniejszy, a tego byśmy nie chcieli – wyznała.

Dodajmy, że "Hotel Paradise" ma już za sobą 5. edycji "zwykłej" wersji oraz jedną "All Stars", w której udział wzięli dotychczasowi uczestnicy, znani z poprzednich sezonów. Finał tego ostatniego odbił się szerokim echem w mediach społecznościowych.

Decyzja Julki o rzuceniu kulą i zabraniu całej nagrody o wartości 100 tysięcy złotych tylko dla siebie, spotkała się z mocną krytyką. A co na to prowadząca? – Finał zaskoczył mnie bardzo. (...) Ja rozumiem Julkę, mimo całej sympatii do Grzesia – podsumowała El Dursi.

Przypomnijmy, Klaudia El Dursi kilka lat temu szturmem wdarła się do polskiego show-biznesu. Wzięła udział w 8. odsłonie "Top Model" w 2019 roku. Dostała wówczas tzw. Złoty Bilet.

Po modelingowym formacie dostała angaż do "Hotelu Paradise" i tak jej kariera nabrała tempa. Dziś często pozuje też podczas sesji zdjęciowych i aktywnie prowadzi swoje media społecznościowe.