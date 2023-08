Partner błagał ją, żeby tego nie robiła. Natarczywa fanka i tak przeszkodziła Blance w show

Magiczne Zakończenie Wakacji 2023, czyli koncert Przebój lata Radia Zet i Polsatu został zorganizowany w sobotę 26 sierpnia w amfiteatrze Kadzielnia. Na jednej scenie wystąpiła plejada polskich i zagranicznych gwiazd. Nie zabrakło Blanki z utworem "Solo". Podczas show doszło jednak do szokującego incydentu. Interweniować musiała ochrona.

Fanka przeszkodziła Blance w show. Kobietę "dopadli" ochroniarze [WIDEO]

26 sierpnia, w amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach, odbyło się Magiczne Zakończenie Wakacji 2023. Wydarzenie pod szyldem Polsatu zgromadziło liczne polskie i międzynarodowe gwiazdy, w tym Margaret, Sylwię Grzeszczak, Alvaro Solera, Agnieszkę Chylińską, Ray'a Daltona, Loreen oraz Dawida Kwiatkowskiego.

Wśród artystów pojawiła się również Blanka, która reprezentowała biało-czerwone barwy podczas tegorocznej Eurowizji. Mimo że zgromadzeni fani świetnie się bawili, wystąpiły drobne zakłócenia i to już na samym starcie imprezy.

Zanim Blanka zaczęła śpiewać, usłyszeliśmy zapowiedź: "Hej! Znacie to uczucie, kiedy bardzo kogoś pragniecie, ale okazuje się, że dużo lepiej jest być... solo?". Wtedy operatorzy skierowali kamery na publiczność. Artystka zaczęła śpiewać swój przebój "Solo", schodząc po schodach, mijając zgromadzonych słuchaczy.

Na jej drodze stanęła kobieta z telefonem w ręku. Widać było, że mężczyzna siedzący na miejscu obok (trudno powiedzieć, czy był to jej mąż, czy kolega) starał się wpłynąć na nią i namówić, żeby usiadła spokojnie. Ciągnął ją za koszulę, ale ona ani drgnęła.

Co ciekawe, sytuacja trwała kilkanaście sekund i ochroniarze widzieli, że fanka zagrodziła przejście Blance. Kiedy wokalistka przechodziła obok, kobieta coś do niej powiedziała, ale trudno wychwycić treść jej słów. Finalnie artystka zdołała minąć fankę. Sekundę później panowie z ochrony siłą pchnęli ją na miejsce.

Pod wideo z występem pojawiło się mnóstwo komentarzy. "Ten początek przejdzie do historii"; "Pani chyba nie jest świadoma, że będzie gwiazdą internetów"; "Rzucili ją jak worek kartofli"; "Biedna fanka"; "Dobra, ale to popchnięcie tej babki przez ochronę to szczyt chamstwa, gdzie ona nic jej nie zrobiła tylko zdjęcie chciała" – pisali internauci.

Warto odnotować, że dzień później, w niedzielę (27 sierpnia) Blanka pojawiła się także na imprezie organizowanej przez TVP. Chodzi o koncert "Serce Europy" w Sandomierzu, podczas którego również wybierano najlepszą piosenkę ostatnich miesięcy. "Ze względu na międzynarodową obsadę nazywany jest również 'Małą Eurowizją'. Na scenie pojawią się gwiazdy muzyki rozrywkowej z różnych krajów" – zapowiadano. I tak też się stało. Na scenie zaprezentowali się wykonawcy m.in. z: Mołdawii, Słowacji, Węgier, Litwy, Łotwy, Estonii i Białorusi. Ponadto Czechy reprezentowała Helena Vondrackova, a Polskę zwycięzca "The Voice of Poland", Dominik Dudek.

Wśród gości specjalnych obecni byli grupa Kalush Orchestra, Maryla Rodowicz z minirecitalem oraz wymieniona już Blanka. Na kilka godzin przed startem koncertu Telewizja Polska zamieściła na swoim profilu w mediach społecznościowych fragment próby generalnej artystki przed jej wieczorną prezentacją.

Pod filmikiem pojawił się wymowny opis, którym TVP utarła nosa konkurencyjnej stacji, Polsatowi, nawiązując do incydentu z Kielc. "U nas wszystko pójdzie zgodnie z planem i nikt nie wskoczy na scenę" – napisano.