Jak dać drugie życie ubraniom? Regatta - ta marka odzieżowa robi to naprawdę dobrze

Odzieżowa marka Regatta Great Outdoors dołączyła do programu „Let’s Circle Together” prowadzonego przez markę Ubrania do Oddania. Dzięki współpracy, do drugiego obiegu w Butikach Cyrkularnych trafiło niemal 32 tys. produktów - odzieży, obuwia i akcesoriów turystycznych.

Mat. prasowe Regatta

Regatta specjalizuje się w tworzeniu produktów na każdą pogodę. To kolekcje zarówno outdoorowe, jak i casualowe - czyli na co dzień - zawsze o wysokich parametrach technicznych.

Zespół Ubrania do Oddania przesortował i odświeżył produkty poreklamacyjne oraz lekko uszkodzone – m.in. kurtki przeciwdeszczowe, bluzy i polary, trekkingowe buty i plecaki. Szeroka gama produktów marki trafiła właśnie do Butików Cyrkularnych Ubrania do Oddania, zyskując drugie życie.

Niesamowicie cieszymy się, że Regatta jako pierwsza marka outdoorowa w Polsce kroczy z nami cyrkularną ścieżką. Wspólnie do drugiego obiegu wprowadziliśmy prawie 32 tys. produktów – odzieży, obuwia i akcesoriów turystycznych. Regatta to świadoma marka, która odpowiedzialnie zarządza produkcją, dobrze jest mieć w swoim gronie takich partnerów. Zosia Zochniak, CEO i Co-Founderka w Ubrania do Oddania

Ubrania do Oddania stworzyło możliwość, by przesortowane i odświeżone produkty trafiły do ponownego obiegu. Od lat nasze produkty w dużej mierze powstają z wykorzystaniem materiałów z recyklingu. Współpraca z UdO to dla nas kolejny krok, by móc minimalizować nasz wpływ na środowisko. Ewa Dąbrowska, Commercial Director marki Regatta w Europie Środkowej

Projekt obu stron rozszerzy się wkrótce także na sklepy stacjonarne Regatta.

O markach:

Regatta Great Outdoors to marka odzieży i obuwia na każde warunki pogodowe. Ubrania Regatta przeznaczone są dla wszystkich, którzy cenią sobie spędzanie czasu na zewnątrz – nieważne czy samemu, z przyjaciółmi, czy z rodziną. Istniejąca od 1981 r. brytyjska Regatta jest dziś jedną z najbardziej popularnych marek outdoorowych na Wyspach, oferując wysokiej jakości odzież, obuwie i artykuły kempingowe w przystępnych cenach.

Ubrania do Oddania to marka, która od 2018 r. specjalizuje się we wprowadzaniu ubrań do ponownego obiegu w autorskich Butikach Cyrkularnych i UDO second handach. Za pomocą serwisu www.ubraniadooddania.pl zbierane są odzież i akcesoria. Każdy kilogram przekazanych rzeczy to 1zł, który zasila konto wybranej organizacji charytatywnej. Ubrania do Oddania to także impakt ekologiczny - każdy użytkownik dostaje informację o tym, jak oddane przez niego tekstylia pomogły zredukować emisję dwutlenku węgla i oszczędzić wodę.