Aktor znany z GTA V zdradził, co myśli o nadchodzącej nowej części gry

Ned Luke to amerykański aktor telewizyjny i głosowy, którego fani serii "Grand Theft Auto" z pewnością kojarzą z roli Michaela De Santy, jednego z głównych bohaterów piątej części gry. Ostatnio Luke wdał się w wymianę zdań z jednych z fanów tytułu, sugerując innym, czy warto było tyle czekać na szóstą odsłonę GTA.

"GTA 6 – to wszystko, o co prosimy. Wszyscy, którzy czekają i pytają o to, zawsze zostają odesłani z kwitkiem, będąc jednocześnie fanami GTA 5, którzy pokochali tę grę, włożyli w nią tyle pieniędzy i sprawili, że odniosła taki sukces! Jesteśmy krytykowani za proszenie o część 6, a gramy w tę samą grę przez prawie 10 lat" – napisał na Instagramie jeden z użytkowników komentujących wpis Neda Luke'a.

Przypomnijmy, że "GTA 5" swoją premierę miała 17 września 2013 roku. Na szczęście nie trzeba było tak długo czekać na odpowiedź właściciela konta. Ned Luke odpisał enigmatycznie i dość zdawkowo, ale to wystarczyło, by dać nadzieję dla wielu fanów, którzy wciąż czekają na kolejną część serii.

"To będzie warte tego czekania" – napisał Luke, który w grze podkładał głos pod postać Michaela De Santy.

Aktor jest znany m.in. z tego, że umieszcza na swoich mediach społecznościowych życzliwe wiadomości od swoich. Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że niedawno udostępnił swoje zdjęcie z podziękowaniami za miłe wiadomości z Polski. W poście dodał także hashtag brzmiący FanAreTheGame.

Postać, której głosu udziela Luke to Michael De Santa, który dość szybko zrozumiał, że woli poświęcić się karierze przestępcy, niż sportowca. Z czasem z drobnego rzezimieszka stał się jednym z najgroźniejszych kryminalistów w Stanach Zjednoczonych.

W chwili premiery poprzedniej części "Grand Theft Auto" tytuł cieszył się tak wielką popularnością – także dzięki charyzmatycznym anty-bohaterom.

W sieci można np. znaleźć nagranie z 2013 roku, gdy jeden z fanów poprosił Stevena Ogga, aktora wcielającego się w Trevora Phillipsa – inną kluczową postać gry – by ten na niego... nawrzeszczał, tak jak to ma w zwyczaju w rozgrywce "GTA 5" (warto dodać, że Ogg dostawał takie prośby także w innych okolicznościach, co nie zawsze wiązało się z przychylną reakcją aktora).

Wspomniany filmik nagrany na imprezie "New York Comic Con" do tej pory obejrzano ponad 12 milionów razy.

Seria gier "Grand Theft Auto" jest z nami już ponad ćwierć wieku. Pierwsza część miała swoją premierę w 1997 roku, natomiast kontynuacja wyszła już dwa lata później.