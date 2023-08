Zack Snyder nie zapomniał o "Armii umarłych". Zdradza, co dalej z kontynuacją serii

Zack Snyder jest obecnie kojarzony głównie z nową produkcją science-fiction od Netfliksa "Rebel Moon Część 1: Dziecko ognia". Niedawno jednak amerykański reżyser i scenarzysta przyznał, że wciąż pamięta o swoim horrorze akcji "Armia umarłych" z 2021 roku i myśli o stworzeniu wielkiego uniwersum.

Fot. scena z filmu "Armia umarłych". Źródło: Album Online/East News

Trwa obecnie kampania promocyjna zbliżającego się widowiska sci-fi "Rebel Moon Część 1: Dziecko ognia". W sieci już teraz nie brakuje porównań filmu do "Gwiezdnych wojen". Stojący na czele projektu Zack Snyder tłumaczy jednak, że planuje stworzyć zupełnie nowe uniwersum.

"Nie sądzę, by dało się teraz nakręcić film science-fiction, który nie byłby w jakiś sposób porównywany do Gwiezdnych Wojen. Chętnie więc dyskutuję o tym, gdzie jest miejsce mojego filmu lub gdzie skończy w kulturze popularnej w odniesieniu do spuścizny »Gwiezdnych Wojen« i tego, jak to uniwersum wpływa w kreatywny sposób na myślenie publiczności" – stwierdził reżyser, cytowany przez serwis filmowy "naEKRANIE".

Jak jednak wynika z niedawnych wypowiedzi reżysera, jego apetyt na tworzenie kolejnych ekranowych uniwersów nie maleje (przypomnijmy, że wcześniej Snyder był związany z DCEU, gdzie współtworzył uniwersum superbohaterów z DC Comics i nakręcił m.in. "Człowieka ze stali" oraz "Ligę sprawiedliwości").

Snyder wciąż myśli o kontynuacji filmu "Armia umarłych", który stworzył dla Netfix w 2021 roku – film nosiłby tytuł "Planeta umarłych"... i byłby powiązany z animacją "Army of the Dead: Lost Vegas".

"Wiem dokładnie, jaki będzie sequel, już to wymyśliłem. Kiedy będzie można zobaczyć serial animowany, pod pewnymi względami da to do zrozumienia, w jaką stronę pójdzie sequel... odpowiedź brzmi: tak, skala filmu nieuchronnie wzrośnie" – zdradził w jednym ze wcześniejszych wywiadów Snyder.

To jednak nie wszystko! Nie wolno bowiem zapominać jeszcze o filmie "Armia złodziei", będącym prequelem "Armii umarłych" – film debiutował na platformie Netflix w październiku 2021 roku.

Snyder zapytany przez serwis "Screenrant", czy w obecnej sytuacji, gdy pracuje jednocześnie nad "Rebel Moon", zamierza kontynuować projekty na przemian. "Tak, to zabawne, ponieważ próbowałem wymyślić sposób, w jaki będziemy iść naprzód i czy zamierzamy zrobić sequel »Armii umarłych«, a następnie zrobić kolejny filmów »Rebel Moon«, jeśli będzie na to zapotrzebowanie" – stwierdził Snyder, sugerując, że "Planeta umarłych" oferowałaby widzom pokręcony twist. Na chwilę obecną pewnym jest jedynie, że przyszłość "martwego" uniwersum stoi na razie w miejscu – przynajmniej do czasu, gdy nie skończy prac nad "Rebel Moon". Wyraźnie widać już jednak, że Snydera koncentruje obecnie swoją uwagę głównie na tworzeniu całych światów.