OZE w polskim miksie energetycznym – jak w pełni wykorzystać ten potencjał?

Artykuł promocyjny E.ON Polska S.A.

W 2022 roku produkcja energii elektrycznej w Polsce osiągnęła rekordowy poziom 175 TWh. Optymistyczne prognozy zakładają, że do 2030 roku nasz kraj mógłby zwiększyć cel udziału odnawialnych źródeł w końcowym zużyciu energii do 33 proc. Warunkiem jest rozwój energetyki wiatrowej i fotowoltaiki. O tym, czy w wystarczającym stopniu wykorzystuje się potencjał dostępnych odnawialnych źródeł energii i co należy zrobić, aby wykorzystywać go lepiej rozmawiają goście najnowszego odcinka podcastu E.ON Talks.