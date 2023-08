Wielka awantura o nagrobek z ośmioma gwiazdkami. "Nikomu nic do tego"

Ogromne oburzenie pracownika TVP3 – a za nim reszty prawicowych mediów – spowodował nagrobek, który postawiła rodzina jednej ze zmarłych osób. Osiem gwiazdek, które się na nim pojawiły, jednoznacznie kojarzą się ze znanym hasłem kierowanym często przeciw PiS. Zarząd cmentarza grozi, że napis rodzina zmarłej będzie musiała usunąć.

Grób z ośmioma gwiazdkami wywołał skandal Fot. Albin Marciniak/East News

Osiem gwiazdek na cmentarzu. O co chodzi?

Wszystko zaczęło się od nietypowej płyty nagrobnej, którą wypatrzył jeden z odwiedzających cmentarz komunalny w Międzychodzie. Znalazło się na niej charakterystyczne osiem gwiazdek: najpierw pięć, a potem kolejne trzy zgrupowane razem. Przyjęło się, że taka forma napisu jest ocenzurowanym hasłem "J***ć PiS", które przed kilkoma laty zaczęło pojawiać się na antyrządowych protestach.

Widok ten oburzył odwiedzającego cmentarz, który pospieszył ze zdjęciami nagrobnej ozdoby do TVP3. "Nie wierzyłem własnym oczom" – tak całą sytuację skomentował w wiadomości do przesłanej do stacji.

Jej pracownik zaczął badać sprawę, udając się na profil zmarłej kobiety w mediach społecznościowych, gdzie odkrył, że kobieta była sympatyczką Platformy Obywatelskiej. "Odnaleźliśmy jej profil na Facebooku. Znajduje się na nim wiele wulgarnych i obelżywych wpisów o charakterze politycznym" – oburzył się pracownik mediów publicznych.

O odniesienie się do sprawy poprosił też spółkę Aqualift, zarządcę cmentarza. W otrzymanym przez niego oświadczeniu czytamy, że "napis na wskazanym nagrobku bez wątpienia narusza regulamin cmentarza i zakłóca powagę miejsca". Spółka zapowiedziała, że skontaktuje się z osobami odpowiedzialnymi za grób, aby wyjaśnić sprawę i zażądać usunięcia symboli.

Z rodziną zmarłej kobiety skontaktowali się przedstawiciele innych mediów. – Te osiem gwiazdek to sprawa między mną a moją mamą i nikomu nic do tego – oznajmiła w rozmowie z "Super Expressem" córka zmarłej.

Jak zapowiedziała rodzina, napisu nie zamierza usuwać i jest oburzona materiałem TVP3 oraz oświadczeniem zarządcy cmentarza. – Nie zgadzamy się z tym, że został pogwałcony regulamin – podkreślili bliscy zmarłej, dodając, że "jeśli będzie taka potrzeba", spotkają się w sądzie z zarządcą metropolii.

– Jeśli komuś przeszkadzają gwiazdki na tym grobie, to rozumiem, że wszystkie groby z gwiazdką dostaną prośbę o ich usunięcie. Podejrzewam, że będzie to większość grobów na cmentarzach – stwierdziła córka zmarłej w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

O co chodzi z ośmioma gwiazdami?

Charakterystyczny napis to ocenzurowane hasło "J***ć PiS". Pojawiać zaczął się w okolicach 2020 roku w memach i na transparentach w czasie antyrządowych manifestacji. Kartkę z ośmioma gwiazdkami podpisał nawet nieświadomie prezydent Andrzej Duda.

Sama nazwa inicjatywy nawiązuje do Ruchu Pięciu Gwiazd - włoskiej partii założonej w 2009 roku. Nie miał jednak aspiracji politycznych.

– Nie posiadamy formalnej struktury i nie mamy takich planów. Chcemy, żeby był to ruch całkowicie oddolny i wolny od stref wpływów. Członkiem Ruchu Ośmiu Gwiazd jest każdy, kto się za takiego uważa. Idea jest tak prosta, że łatwo odpowiedzieć sobie na pytanie, czy się z nią identyfikuje, czy nie – mówił w 2020 roku naTemat inicjator popularyzacji symbolu.