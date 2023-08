Od lat są największą konkurencją Disneya i Pixara. Najlepsze animacje studia od hitu "Krudowie"

"Krudowie 2: Nowa Era", sequel animowanego przeboju o prehistorycznej rodzinie, jest obecnie hitem Netfliksa w Polsce. To kolejny strzał w dziesiątkę DreamWorks Animation Studios, studia, które jest największym rywalem Disneya i Pixara. To w końcu ono dało nam "Shreka" czy... Króla Juliana. Oto sześć najlepszych filmów animowanych DreamWorks.

"Shrek", "Krudowie 2" i "Madagaskar" Fot. Kadry z filmów "Shrek", "Krudowie 2" i "Madagaskar"

Najlepsze filmy animowane DreamWorks. Nie tylko "Krudowie"

Osiem animacji DreamWorks uszeregowaliśmy według ocen użytkowników na portalu filmowym IMDb. Podajemy je na dzień 30 sierpnia, więc mogą się nieznacznie zmienić. W zestawieniu pominęliśmy sequele, a każdą franczyzę podajemy tylko raz.

8. Madagaskar (2005)

Ocena na IMDb: 6,9/10

Uwielbiany przez widzów komediowy film animowany "Madagaskar" opowiada historię grupy zwierząt z zoo w Central Parku w Nowym Jorku, które przypadkowo zostają wysłane na wyspę Madagaskar. Lew Alex, zebra Marty, żyrafa Melman i hipopotamica Gloria odkrywają, że życie na łonie natury jest o wiele trudniejsze i bardziej nieprzewidywalne, niż myśleli. Muszą nauczyć się współpracować i dostosować się do nowych warunków, a także stawić czoła wyzwaniom, takim jak spotkanie z prawdziwymi dzikimi zwierzętami.

"Madagaskar" to jeden z największych hitów studia DreamWorks, który zdobył popularność dzięki humorowi, charakterystycznym postaciom i zabawnym gagom. Oprócz głównych bohaterów kultowy status ma słynny Król Julian i grupa Pingwinów. Film doczekał się dwóch kontynuacji: "Madagaskar 2" (2008; ocena na IMDb: 6,6), "Madagaskar 3" (2012; ocena: 6,8), a także spin-offu "Pingwiny z Madagaskaru" (2014; ocena: 6,6).

7. Mustang z Dzikiej Doliny (2002)

Ocena na IMDb: 7,2/10

Na "Mustangu z Dzikiej Doliny" wielu z nas się wychowało. Akcja tej wyjątkowej animacji dzieje się w XIX wieku w Stanach Zjednoczonych, gdzie w stadzie dzikich koni rodzi się źrebak o imieniu Spirit. Z czasem zwierzę dorasta i zostaje ogierem swojego stada, ale zostaje schwytany przez amerykańską kawalerię. Spirit próbuje odzyskać wolność, ale armia próbuje złamać jego ducha, podobnie jak wojownika z plemienia Lakota o imieniu Mały Potok, co splata losy obu tych postaci. Ten tradycyjny, rysunkowy film zachwyca nie tylko historią i postaciami, ale również krajobrazami i muzyką.

6. Strażnicy marzeń (2012)

Ocena na IMDb: 7,2/10

"Strażnicy marzeń", którzy łączą elementy baśni i ludowych podań, opowiada o grupie bohaterów znanych jako Strażnicy, którzy chronią dzieci na całym świecie przed koszmarami oraz przynoszą im radość i nadzieję. Mimo że to tytuł nieco mniej znany niż pozostałe hity na tej liście, to uważany jest przez wielu widzów za jeden z najlepszych filmów animowanych DreamWorks.

Gdy Mrok, zły duch, zamierza zawładnąć całym światem, powstrzymać go mogą jedynie: Święty Mikołaj (zwany Northem), Piaskowy Ludek, Zębowa Wróżka, Zając Wielkanocny i Jack Mróz, nowy strażnik, który nie chce współpracować, gdyż wie, że ludzie wcale w niego nie wierzą. Mrok jednak zdobywa nową moc i przejmuje władzę nad snami maluchów, dlatego Strażnicy i Jack muszą połączyć siły. "Strażnicy marzeń" łączą w sobie elementy przygody, magii, humoru oraz przesłanie o wierze w siebie, nadziei i wadze marzeń. Dla wielu to jeden z obowiązków tytułów do obejrzenia w Boże Narodzenie.

5. Krudowie (2013)

Ocena na IMDb: 7,2/10

Animowany film przygodowy "Krudowie" z 2013 roku opowiada historię prehistorycznej rodziny Krudów, która musi poradzić sobie z nagłymi zmianami w swoim środowisku. Główną postacią jest nastoletnia, ciekawska świata Eep Krud, która jest niezadowolona z ograniczeń, jakie narzuca jej ojciec, Grug. Rodzina żyje w jaskini i unika nowych doświadczeń z obawy przed niebezpieczeństwami, które mogą czyhać na zewnątrz.

Jednak gdy Eep przypadkowo spotyka Guya, młodszego chłopca z nowoczesnymi pomysłami, sytuacja zaczyna się zmieniać. Guy ostrzega Krudów przed zbliżającym się kataklizmem, a razem z nim rodzina wyrusza w podróż. Pełni humoru i emocji "Krudowie" zostali docenieni i przez krytyków, i widzów: nie tylko za historię i przsłanie, al również oryginalność. Druga część, "Krudowie 2: Nowa Era", miała premierę w 2020 roku, a niedawno wleciała na Netfliksa, którego obecnie jest filmowym hitem (na IMDb ma ocenę 6,9).

4. Wallace i Gromit: Klątwa Królika (2005)

Ocena na IMDb: 7,5/10

"Wallace i Gromit: Klątwa Królika" to brytyjski film stworzony techniką animacji poklatkowej, który jest częścią popularnej serii przygód wynalazcy Wallace'a oraz jego inteligentnego psa Gromita. Mieszkańcy miasteczka ekscytują się konkursem na największą marchew, gdy zwierzak zauważa, że tajemniczy królik niszczy ogrody i pola, zagrażając i konkursowi, i zbiorom warzyw.

Wallace postanawia złapać królika i skonstruować urządzenie, które będzie kontroluje jego zachowanie. Niestety, eksperyment nie idzie zgodnie z planem... Pełen humoru i ekscentrycznych, plastelinowych postaci film ma charakterystyczny klimat i styl całej krótkometrażowej serii i został nagrodzony Oscarem dla najlepszej animacji.

3. Kung Fu Panda (2008)

Ocena na IMDb: 7,6/10

"Kung Fu Panda" z piękną muzyką Hansa Zimmera to osadzona w Chinach historia niezdarnej pandy Po, który marzy o opanowaniu sztuki kung-fu. Syn właściciela restauracji serwującej kluski nieoczekiwanie zostaje wybrany na legendarnego Smoczego Wojownika i zostaje szkolony przez niechętnego mu mistrza Shifu. Stawka jest wysoka, bo z więzienia uciekł groźny złoczyńca Tai Lung, a Po wraz z resztą wojowników będzie musiał obronić Dolinę Spokoju.

Pełna akcji, sztuk walki i wewnętrznego spokoju "Kung Fu Panda" to świetne połączenie zachodniego humoru i wschodniej filozofii, która w tamtym czasie przesunęła granice animacji. Hitowy film doczekał się dwóch pełnometrażowych sequeli: "Kung Fu Pandy 2" (2011; ocena na IMDb: 7,2) i "Kung Fu Pandy 3" (2016, ocena: 7,1), zapowiedziano już część czwartą.

2. Shrek (2001)

Ocena na IMDb: 7,9/10

"Shreka" nikomu nie trzeba przedstawiać. Kultowa animacja z 2001 roku zapoczątkowała (wciąż trwającą) shrekomanię, udowodniła, że filmy animowane wcale nie są tylko dla dzieci i zrobiła rewolucję w polskim dubbingu. Historia burkliwego, zielonego ogra, który zaprzyjaźnia się z gadatliwym osłem i wraz z nim ratuje uwięzioną w wieży księżniczkę, to cyniczna i przezabawna odtrutka na przesłodzone bajki, która udowadnia, że pozory mylą, a prawdziwa miłość i przyjaźń nie ma granic.

Nagrodzony Oscarem "Shrek" doczekał się do dziś trzech pełnometrażowych (i ośmiu krótkometrażowych) kontynuacji: "Shrek 2" (2004; ocena na IMDb: 7,3), "Shrek Trzeci" (2007; ocena: 6,1) i "Shrek Forever" (2010; ocena: 6,3), a także spin-offów: "Kot w butach" (2011; ocena: 6,6/10) oraz "Kot w butach: Ostatnie życzenie" (2022; ocena: 7,9/10). Zapowiedziano już również "Shreka 5".

1. Jak wytresować smoka (2010)

Ocena na IMDb: 8,1/10

"Jak wytresować smoka" to jeden z najpiękniejszych filmów animowanych i to nie tylko studia DreamWorks. Film z 2010 roku opowiada historię młodego wikinga o imieniu Czkawka, mieszkańca wyspy, która od lat walczy z dzikimi smokami. Chłopak, syn wodza, jest jednak nietypowym wikingiem i postanawia udowodnić, że te latające stwory wcale nie są takie straszne, jak się wydaje. Pewnego dnia zaprzyjaźnia się ze smokiem Szczerbatkiem, co zmieni życie całej jego osady.

Ta zachwycająca, pełna humoru i przygód historia, którą pokochali i dorośli, i dzieci i która ma przepiękną ścieżkę dźwiękową Johna Powella, doczekała się dwóch równie świetnych pełnometrażowych kontynuacji: "Jak wytresować smoka 2" (2014; ocena: 7,8 na IMDb) oraz "Jak wytresować smoka 3" (2019; ocena: 7,4), a także sześciu krótkich metraży. Na 14 marca 2025 roku zapowiedziano premierę aktorskiej wersji filmu z Nico Parker ("The Last of Us") w roli Astrid, której kolor skóry wywołał kontrowersje.