Liga Mistrzów ucieka Rakowowi. Drużyna z Częstochowy przegrywa z Duńczykami

Raków Częstochowa po pierwszej połowie meczu rewanżowego 4. rundy kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów przegrywa z zespołem FC Kopenhaga 0:1. Polskiej drużynie brakuje skuteczności i wykończenia akcji, co niestety się na nich zemściło.

Vladan Kovacevic nie zdołał uratować Rakowa. Drużyna z Częstochowy przegrywa 1:0 z FC Kopenhaga. Fot. Grzegorz Wajda/REPORTER

Żadna polska drużyna od siedmiu lat nie zdołała się zakwalifikować do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Ostatnim zespołem, który tego dokonał, była Legia Warszawa w sezonie 2016/17.

Aktualny mistrz Polski - Raków Częstochowa jest o włos od tego, by co najmniej powtórzyć wynik. "Medaliki" awansowały do ostatniej, czwartej rundy kwalifikacji Champions League, ale ich dalszy udział w tych prestiżowych rozgrywkach stoi pod wielkim znakiem zapytania.

Najpierw niesprawiedliwa przegrana na stadionie w Sosnowcu 1:0, a teraz bardzo niekorzystny rezultat po pierwszej połowie w meczu rewanżowym w stolicy Danii. W 35. minucie spotkania Vladan Kovacević musiał skapitulować. Denis Vavro dostrzegł fatalne ustawienie bramkarza "Medalików" i strzałem z woleja z 35 metrów posłał piłkę do siatki.

A mogło być gorzej, bo jeszcze w 45. minucie bliski pokonania Kovacevicia był Larsson, który trafił w poprzeczkę!

Na drużynie z Rakowa mści się brak skuteczności i wykończenia akcji. Już w 20. minucie spotkania mogło być 1:0 dla drużyny z Częstochowy. Cebula wycofał piłkę na dwudziesty metr do Papanikolaou, a ten przerzucił ją nad rywalem, wbiegł w "szesnastkę", ale uderzył nad bramką.

Osiem minut później Papanikolaou znowu był bliski zdobycia gola. Jego strzał został zablokowany, a rykoszet posłał piłkę na korner. Przed Rakowem ostatnie 45+ minut na odwrócenie losów spotkania.