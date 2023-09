Selena Gomez to gwiazda, wokół której wiele się dzieje, jednak sama raczej nie wywołuje kontrowersji. Tym razem jednak aktorka wywołała burzę jednym postem na Instagramie, którym zdaniem wielu osób złamało strajk SAG-AFTRA.

Selena Gomez złamała strajk aktorów? Fot. Instagram/ selenagomez

Selana Gomez złamała strajk SAG-AFTRA?

Selena Gomez niedawno wstawiła na swój profil na Instagramie materiał z planu serialu "Zbrodnie po sąsiedzku", który w Polsce można oglądać na platformie Disney+ (obecnie co wtorek dodawane są nowe odcinki sezonu trzeciego). "Stęskniona" – podpisała krótkie wideo Gomez.

Post bardzo szybko zniknął jednak z jej profilu. Choć w ciągu piętanastu godzin zyskał 1,1 mln lajków, nie wszystkim przypadł do gustu. Zdaniem wielu osób aktorka, publikując takie wideo, złamała zasady strajku aktorów SAG-AFTRA.

Jedną z nich jest bowiem niepromowanie swoich projektów poprzez wywiady, a także posty w mediach społecznościowych w trakcie trwania protestów. Gomez co prawda w wideo nie wypowiadała się na temat serialu ani nie apelowała w poście do śledzenia produkcji Hulu, jednak oznaczyła jej oficjalny profil na Instagramie, co można uznać za promocję.

Magazyn "Variety" skontaktował się z rzecznikiem Gomez i SAG-AFTRA, jednak nie otrzymał od nich komentarza w sprawie. Przypomnijmy, że strajk aktorów zaczął się w połowie lipca tego i wciąż trwa. Jego reperkusjami jest m.in. przesunięcie wielu premier filmów i seriali, w tym "Diuny: Części drugiej" oraz drugiego sezonu "The Last of Us".

"Idol" to serial o Gomez?

Przypomnijmy, że jakiś czas temu Gomez była bohaterką pewnych kontrowersji, jednak nie na własne życzenie. Fani artystki dostrzegli bowiem, że mocno erotyczny serial HBO "Idol" zdaje się być mocno wzorowany na jej życiorysie. Wydawało się to o tyle prawdopodobne, że jednym z jego twórców był The Weeknd, z którym Gomez spotykała się przez parę miesięcy w 2017 roku.

Jakie podobieństwa dostrzeżono? Zarówno Jocelyn, jak i Selena, są gwiazdami muzyki pop. Obie podczas sesji zdjęciowych nosiły szpitalne bransoletki (Gomez ma ją na nadgarstku na fotkach promujących singiel "Bad Liar").

Ponadto kiedy poznajemy Jocelyn w pierwszym odcinku "Idola" okazuje się, że z powodu załamania nerwowego odwołała swoją trasę koncertową. Tak samo Gomez w 2016 roku poinformowała fanów, że nie ruszy w Revival tour ze względu na problemy natury psychicznej.

Co więcej, grana przez Lily-Rose Depp bohaterka robi sesję zdjęciową na okładkę swojego albumu. W serialu to ona naciska na to, żeby fotografie ukazały jak najwięcej nagości, choć koordynator intymności twierdzi, że w kontrakcie ma zapisane coś innego. Tymczasem w 2015 roku Selena zapozowała całkowicie nago na okładce płyty "Revival". W 2022 roku w wywiadzie z "The Hollywood Reporter" przyznała, że żałuje zrobienia tej sesji zdjęciowej.

Teoria ta wcale nie jest tak niemożliwa. Gwiazdor popu przyznał bowiem, że współtworząc scenariusz "Idola" inspirował się swoimi znajomymi z branży muzycznej. Gomez nie zdecydowała się jednak skomentować krążących pogłosek.