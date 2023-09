Agata i Piotr Rubikowie od kilku tygodni próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Para razem z córkami przeprowadziła się za ocean. Tymczasem okazuje się, że chcą tam otworzyć swój biznes. W pracę zaangażowały się też ich pociechy.

Rubikowie wyprowadzili się do Miami. Fot. Instagram/@agata_rubik

Agata Rubik od prawie 15 lat jest szczęśliwą żoną Piotra Rubika. Zakochani są dziś jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie, do tego są bardzo aktywni w mediach społecznościowych (Agatę obserwuje na Instagramie 173 tysiące obserwatorów). Małżeństwo doczekało się dwóch córek: Helena skończy w maju 14 lat, a Alicja – 10. Nie jest tajemnicą, że rodzina Rubików ma willę z basenem na warszawskim Wilanowie. Jednak Agata Rubik już 1 kwietnia zdradziła, że planują przeprowadzić się do Miami, co wcale nie okazało się żartem na Prima Aprilis. Z czasem potwierdziło się, że kompozytor wraz z rodziną podjęli decyzję o dużej zmianie. Obecnie swoje życie już za oceanem relacjonują w mediach społecznościowych. Wygląda na to, że coraz lepiej odnajdują się w nowej rzeczywistości. Wynajęli mieszkanie, kupili samochód, posłali córki do szkół, a teraz przyszedł czas na kolejny etap.

Rubikowie chcą otworzyć przedszkole muzyczne w Miami. Nowy biznes pozwoli spełnić ich "amerykański sen"?

Postanowili bowiem otworzyć nowy biznes. Agata Rubik pochwaliła się ostatnio fanom, że razem z mężem wybrała się do urzędu, aby rozeznać się w sprawach związanych z założeniem firmy. Kompozytor chce wykorzystać swoją pasję oraz talent do muzyki i połączyć to z działalnością pedagogiczną.

– Zaraz jedziemy z Piotrem do urzędu. Będziemy się orientować w sprawach związanych z otwarciem przedszkola muzycznego w Miami – zdradziła Agata.

Córki influencerki i muzyka też nie próżnują. Zaczęły zarabiać na współpracy z markami w mediach społecznościowych. O już drugim takim przedsięwzięciu chwaliła się ich mama.

"Tymczasem moje dziewczyny zrobiły swoją drugą już współpracę. Jak możecie, to zobaczcie najnowszego reelsa, polajkujcie i zostawcie komentarz. Najlepiej miły, ha, ha" – poinformowała Agata Rubik.