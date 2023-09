Tusk pokazał poruszające zdjęcia z wnuczkami. "O to gotowi jesteśmy się bić"

Donald Tusk słynie z tego, jak chętnie prezentuje w internecie swoje wnuki i wnuczki. W piątek lider Koalicji Obywatelskiej pokazał w mediach społecznościowych swoje zdjęcia z dwiema córkami Kasi Tusk – i pokrótce wyjaśnił, czym jest dla niego "dobra polityka".

Donald Tusk pokazał w mediach społecznościowych zdjęcia z wnuczkami Fot. Instagram / Donald Tusk

Wymowny wpis Donalda Tuska

Lider Koalicji Obywatelskiej doczekał się łącznie pięciorga wnucząt. Jego syn, Michał Tusk ma trzech synów, zaś córka, Kasia Tusk jest matką dwóch dziewczynek. Dumny dziadek stara się spędzać z najmłodszymi każdą wolną chwilę i często dodaje ich zdjęcia w mediach społecznościowych.

Równocześnie nie ukrywa, że w jego świecie rodzina i polityka się przenikają – i nieraz pod publikowanymi przez niego fotografiami znajdują się przemyślenia byłego premiera o roli, którą polityka odgrywa w kształtowaniu świata, w którym żyjemy.

Nie inaczej było w piątek. Donald Tusk zamieścił na swoich profilach w mediach społecznościowych trzy fotografie, na których wraz z wnuczkami spędza czas w miejscu, którego okna wychodzą na piękne jezioro.

"Szczęśliwej Polski już czas… Dobra polityka to głębokie poczucie odpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość tych, których kochamy i tego, co kochamy. Rodzina, dzieci, wnuczki i wnuki. Ojczyzna, ta duża i ta mała, wolność, godność i prawa nas wszystkich, bezpieczny dom. To wszystko mamy w naszych sercach, o to gotowi jesteśmy się bić" – napisał szef Platformy Obywatelskiej w podpisie pod fotografiami.

Donald Tusk na wiecu w Gdańsku

W rocznicę porozumień sierpniowych Donald Tusk zorganizował wiec wyborczy dokładnie w tym samym miejscu, gdzie 43 lata wcześniej Lech Wałęsa ogłosił zebranym pod Stocznią Gdańską sukces w negocjacjach z rządem PRL. Przewodniczący PO nawiązał do tamtych wydarzeń i porównał je do aktualnej sytuacji politycznej w kraju.

– Tam, przy tej bramie lider "Solidarności" mówił "dogadaliśmy się, od jutra idziemy do roboty". I ja wam mówię to samo, ruszamy do pracy. Zostało tylko 40 dni – powiedział Tusk podczas spotkania, w którego trakcie niejednokrotnie wspominał, że 15 października mogą ważyć się losy Polski.

Podobnego zdania są Piotr Adamowicz i Agnieszka Pomaska, którzy byli obecni na wiecu. W rozmowie z naTemat.pl posłowie Koalicji Obywatelskiej podkreślają, że nadchodzące wybory są decydujące dla wolności w kraju.

– Jeśli Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory, na pewno sytuacja będzie bardzo trudna. Mam jednak głębokie przekonanie, że ludzie już mają naprawdę dość tego wszystkiego, co się przez tyle lat dzieje. Nie pozwolimy odwrócić uwagi od tego, co PiS zrobił – mówiła nam Pomaska.

– Oczywiście jest mobilizacja w szeregach, wiele osób dzwoniło i pytało po wiecu w Sopocie, kiedy jest następny. To naturalny mechanizm, że ludzie się aktywizują, bo widzą nadzieję na sukces – mówi natomiast Piotr Adamowicz.

Czytaj także: https://natemat.pl/508120,pomaska-i-adamowicz-o-wyborach-gra-toczy-sie-o-wolnosc-polski