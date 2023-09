PiS prezentuje listy wyborcze. Czarnek w Lublinie: To jest najsilniejsza lista w historii

redakcja naTemat

P iS długo kazał sobie czekać na ogłoszenie list wyborczych. Najpierw przedstawiono jedynki. W sobotę ruszyła prezentacja pozostałych kandydatów na listach. Co już wiadomo? Do południa, w pierwszej kolejności, ogłoszono listy m.in. w Lublinie, Gdańsku, Legnicy.