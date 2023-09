Kraków jeszcze droższy dla turystów? Miasto chce wprowadzić opłatę klimatyczną

Wzorem innych polskich miast, Kraków chce wprowadzić opłatę klimatyczną za każdy dzień pobytu. Choć akurat jego klimat pozostawia wiele do życzenia, a jakość powietrza w mieście sprawia, że plasuje się na 7 miejscu najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce, to machina prawna już ruszyła.

Widok na Wawel z brzegu Wisły fot. pexels.com / Mateusz Feliksik

Opłata klimatyczna jest to tak zwany podatek turystyczny, który turyści przekazują w formie składki na rzecz samorządu lokalnego w celu rozwoju i utrzymania miejscowej infrastruktury. Zwykle jest to nieduża kwota pobierana za każdy dzień pobytu w miejscu objętym opłatą. O ile w miejscowościach uzdrowiskowych nikogo nie dziwi taki dodatkowy koszt wyjazdu, o tyle w miastach, gdzie jakość powietrza pozostawia wiele do życzenia, może już wzbudzać kontrowersje.

Nie inaczej jest też w Krakowie, który wzorem innych polskich miast planuje wprowadzić opłatę klimatyczną. Choć nie można mu odmówić walorów turystycznych, to jeśli chodzi o czystość powietrza, to plasuje się on na niechlubnym siódmym miejscu w rankingu najbardziej zanieczyszczonych obecnością w powietrzu cząstek stałych miast w Polsce.

Jak informuje krakowska "Gazeta Wyborcza", pomóc w pobieraniu opłat od turystów, pomimo niekorzystnych warunków, mogłaby zmiana przepisów, która pozwoliłaby na wprowadzenie opłaty turystycznej i pobieranie opłat nawet w miejscach z zanieczyszczonym powietrzem.

Kraków propozycję nowelizacji przepisów o podatkach i opłatach lokalnych wysłał do rządu już w 2017 r. Do dziś jednak Ministerstwo Finansów nie podjęło żadnych kroków.

Swoją aprobatę dla tego pomysłu wyraził pochodzący z Podhala minister odpowiedzialny za turystykę Andrzej Gut-Mostowy.

Pozytywnie o pomyśle wprowadzenia opłaty turystycznej wypowiadają się politycy wszystkich szczebli. Mam nadzieję, że rząd zajmie się tym jeszcze przed wyborami i w tej kadencji samorządy będą mogły pobierać opłaty od przyjezdnych. Byłby to solidny zastrzyk gotówki, mowa bowiem nawet o dziesiątkach milionów złotych. Mówiła w rozmowie z Gazetą Wyborczą radna Małgorzata Jantos.

Zyski z opłat są przekazywane między innymi na utrzymanie pojazdów komunikacji miejskiej, sieci kanalizacyjnej, czy też ulic w centrum miast. Dokładny spis minimalnych warunków krajobrazowych, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową, został zawarty w § 3 rozporządzenia.