Marzysz o wyjeździe innym niż wszystkie? Postaw na city break w naprawdę niestandardowym miejscu

Marzysz o parodniowym wypoczynku w miejscu jednocześnie pięknym, jak i nieoczywistym? Jesteś oryginałem, który nie chce stawiać na najpopularniejsze kierunki turystyczne? Jeżeli tak, mamy dla ciebie garść podpowiedzi, dzięki którym zorganizujesz (podkreślmy: łatwo, sprawnie i niedrogo) jeden z tych wyjazdów, o których nie zapomina się nigdy.

Tbilisi, Gruzja Fot. mat. prasowe

City break: ten krótki – zazwyczaj dwu-, trzy lub czterodniowy – wyjazd, to rewelacyjny przepis na oderwanie się od codzienności, odzyskanie energii oraz poprawę nastroju.

Z jednej strony umożliwia podładowanie akumulatorów witalnych równie skutecznie, co długi urlop. Natomiast z drugiej: pozwala na sporo rozmaitych oszczędności.

Jeżeli zamiast dalekiej (i męczącej) podróży na drugi koniec świata postawisz na eksplorację naszego kontynentu, zaoszczędzisz mnóstwo czasu poświęconego na dojazd i powrót.

Możesz zorganizować go w weekend, opcjonalnie zahaczając o piątek lub/i poniedziałek, a zaoszczędzisz również dni urlopowe, a jeśli dni urlopowych masz sporo, to leć w dniu, który najbardziej Ci odpowiada.

No a co z kwestiami finansowymi? Również w tym przypadku mamy świetne wieści: dobrze zorganizowany city break może okazać się wręcz zaskakująco niedrogi.

Zwłaszcza wówczas, gdy postanowisz skorzystać z pakietów City Break na eSky.pl, czyli największej w Polsce platformy do rezerwacji podróży, która dzięki skali działania oraz ścisłej współpracy z branżą hotelową może zaproponować ci noclegi w bardzo, ale to bardzo preferencyjnych cenach. Co więcej, znajdziesz tam kierunki niedostępne u innych, a wybierając właśnie pakiet, masz taniej.

Lecz to jeszcze nie wszystko, gdyż eSky.pl stawia również na maksymalne ułatwienie procesu planowania city breaków (w jednej rezerwacji możesz zarezerwować zarówno wspomniane noclegi, jak i loty w obie strony) oraz na zapewnienie ci jak największego spokoju ducha (rezerwacje chronione są przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny).

W jakim kierunku możesz się udać? W zakładce City Break znajdziesz dziesiątki naprawdę atrakcyjnych lokalizacji, tak więc możesz wręcz przebierać w opcjach, które uszczęśliwią zarówno ciebie, jak i twoich bliskich.

Owszem, na owej liście znajdziesz najpopularniejsze kierunki wakacyjne, czyli słynne kurorty na południu Europy (m.in. w Grecji, Francji, Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech).

Marzysz o czymś bardziej zaskakującym? Nie chcesz zmagać się ani z tłumami innych turystów (tworzących wielogodzinne kolejki przy lokalnych atrakcjach), ani też z ekstremalnymi upałami oraz cenami, które w szczycie sezonu mogą przyprawić o palpitacje serca?

W takiej sytuacji ideałem będzie jesienny city break w którymś z poniższych miejsc:

Göteborg (Szwecja)

To drugie co do wielkości miasto Szwecji oferuje zarówno świetne muzea (np. Muzeum Volvo, które oszołomi nie tylko fanów owej marki), zabytkową dzielnicę Haga, jak i nieskrępowany kontakt z przyrodą (włączając w to zapierające dech w piersiach wyspy archipelagu göteborskiego). Ile może kosztować wypoczynek w tym miejscu?

Oto jedna z ofert znalezionych na stronie eSky.pl: za przeloty (Gdańsk Rębiechowo) oraz dwie noce spędzone w trzygwiazdkowym hotelu Dialog Örgryte przyjdzie zapłacić jedynie 497 zł!

Mediolan (Włochy)

Choć w citybreakowej ofercie eSky.pl znajdziesz aż dwanaście "kierunków włoskich", nie musisz stawiać na Rzym, Wenecję, Bari albo Rimini. Rewelacyjnym pomysłem może być także wypoczynek na północy Półwyspu Apenińskiego, w zapierającej dech w piersiach stolicy Lombardii.

Na przykład pomiędzy od 1 do 3 listopada, spędzając dwie noce w luksusowym (cztery gwiazdki, wspaniały ogród, rewelacyjna restauracja) hotelu Da Vinci, do którego polecisz z Katowic Pyrzowic. Wszystko to za 596 zł/ osobę.

Tbilisi (Gruzja)

Chcesz poznać mnóstwo atrakcji (również kulinarnych) oferowanych przez to starożytne miasto, a także doświadczyć legendarnej gruzińskiej gościnności? Zalicz wspaniały city break np. pomiędzy 11 a 15 października, płacąc za niego jedynie 1689 zł. Zaznaczmy, że w tej cenie – bez jakichkolwiek opłat dodatkowych – zawierają się zarówno przeloty (Warszawa Chopina), jak i trzy noce w czterogwiazdkowym hotelu Grand Palace Tblisi.

Billund (Dania)

Chcesz poznać urokliwą Jutlandię? Proszę bardzo, wystarczy zaliczyć wycieczkę wraz z eSky.pl. Przykład takiego właśnie city breaku: 29 listopada ruszasz (z lotniska Kraków Balice), aby wrócić do Polski 1 grudnia.

Za sobą będziesz mieć dwie noce spędzone w czterogwiazdkowym hotelu The Lodge Billund, a także kontakt z tamtejszą przyrodą i zabytkami oraz – jeżeli tylko zapragniesz – wizytę w legendarnym Legolandzie.